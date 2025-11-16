קרן פלס, שופטת "הכוכב הבא", ששיריה ייצגו את ישראל בשנים שעברו, כתבה שיר לזמרת זנובה זאן שמתמודדת בקדם האירוויזיון ביוון. בראיון מיוחד היא מספרת על הקשר המיוחד עם היוצרת הישראלית וההערכה הרבה שיש לה ליובל רפאל

קרן פלס עוררה סערה אחרי שנודע לצופי "הכוכב הבא" כי היוצרת הישראלית כתבה שיר לזמרת ביוון, ועשויה להתמודד באירוויזיון כשהיא מייצגת מדינה שתתחרה בישראל.

הזמרת הצעירה זנובה זאן מיוון מספרת בראיון לאתר EuroMIX כי שיתוף הפעולה עם קרן פלס וגם היוצר הישראלי תומר בירן הוא "הזדמנות אדירה". כשנשאלה על התגובות שהיא מקבלת בעקבות שיתוף הפעולה שלה עם יוצרים ישראלים ענתה זאן: "רוב התגובות נהדרות, אבל ברור שיש גם אחרות – זה חלק מהעניין".

היא לא מהססת להביע תמיכה מלאה בישראל, כשהיא מדברת על כך שהתחרות הפכה לפוליטית, וציינה כי קריאות הבוז שהופנו כלפיי יובל רפאל ועדן גולן לא היו במקומן: "חלק מהדברים שקורים באירוויזיון לאחרונה הם מצערים – שאנשים מקבלים בוזים על הבמה, אני לא מסכימה עם זה, אני חושבת שזה לא בסדר".

"אני חובבת אירוויזיון גדולה!" מספרת הזמרת הצעירה לאתר חובבי האירוויזיון הישראלי כשהיא חושפת שהשיא האהוב עליה הוא השיר של הזמרת השבדית לורין "Euphoria", שזכה באירוויזיון 2012. "השיר הישראלי האהוב עלי הוא השיר של שירי מימון – השקט שנשאר", שנשלח באותה השנה בה יוון גם ניצחה. "אהבתי אותו מאוד בתור ילדה קטנה".

כשמדובר באירוויזיון, המסר שלה חד: "זו תחרות של מוזיקה, לא של פוליטיקה. מוזיקה היא אהבה, היא מה שמאחד אנשים. אני חושבת שפוליטיקה צריכה להיות נפרדת מהאירוויזיון, ואני מעריצה את יובל על החוזק שלה בשנה האחרונה".