הקמפיין החדש של מאמן הכושר בר פחימה עורר סערה בתקשורת וברשתות החברתיות. כעת מגיעה תגובה רשמית מטעם משרד הבריאות. ד"ר מורן בלייכפלד מגנאזי, מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות, מתייחסת לסערה וטוענת כי "השמנה אינה בחירה ואין מקום להאשמה".

בפוסט רשמי שהעלו במשרד הבריאות העלו את תגובתה של מנהלת אגף התזונה בהרחבה: "הדיון סביב השמנה מלוּוה כבר שנים בסטיגמות, בהאשמות ובמשפטים שלא משקפים את המציאות המורכבת. אז בואו נעשה סדר. אנשים לא "בוחרים" לעלות במשקל. הבחירה האישית היא רק חלק קטן בתוך מערכת גדולה. הגוף האנושי מורכב, והמשקל שלנו מושפע ממספר גורמים כגון: גנטיקה, הורמונים, איכות שינה, מצב כלכלי, בריאות נפשית, סטרס, היסטוריה רפואית ומשפחתית, אורח חיים, סביבת המזון, כוחות כלכליים ופוליטיים, נורמה חברתית ועוד".

עוד נכתב בתגובה הרשמית כי הקמפיין מעודד הפרעות אכילה: "הצגת השמנה כ'בחירה' מחזקת שמנופוביה: יחס מפלה, לעג, בושה ולחץ חברתי. המחקר מראה כי: סטיגמה לא רק שלא מעודדת ירידה במשקל אלא היא עושה הפוך.היא מגבירה סטרס, פוגעת בדימוי הגוף, מקטינה פנייה לטיפול, עלולה לגרום להימנעות מפעילות גופנית ומאכילה מסודרת ובמקרים מסוימים להפרעות אכילה".

עוד נכתב: "כדי לקדם אורח חיים בריא, חשוב להימנע מסטיגמות על השמנה וממסרים פוגעניים שמאשימים את האדם. במקום זאת, עלינו לטפח דימוי גוף חיובי, לשים לב לשיח סביב אכילה והשמנה, להקנות מיומנויות שמחזקות מסוגלות והעצמה, לפתח חשיבה ביקורתית על תרבות הצריכה והפרסום ובעיקר ליצור סביבה שמאפשרת בחירות בריאות: בבית, בעבודה, בקהילה ובהיצע המזון שסביבנו. העובדה שהשמנה אינה בחירה ושאין מקום להאשמה, לא מבטלת את היכולת, של כל אדם והקהילה, ללא קשר למשקל, לבחור לקדם אורח חיים בריא וליצור את התנאים המאפשרים זאת".