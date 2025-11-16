בדיקות DNA עתיקות חושפות כי ייתכן שמחלות לא מוכרות, ולא רק הקור, היו בין הגורמים המרכזיים לקריסת צבאו של נפוליאון במסע לרוסיה

מחקר חדש מגלה כי לא רק הקור והרעב גבו את חייהם של עשרות אלפי חיילים בצבא נפוליאון במהלך נסיגתו ממוסקבה בשנת 1812, אלא גם מחלות שלא זוהו עד היום במדויק.

הניתוח, שמבוסס על בדיקות DNA מתקדם משיני חיילים שנקברו בקבר אחים בליטא, מצביע על כך שגורם המחלה המרכזי לא היה טיפוס כפי שסברו החוקרים במשך דורות, אלא חיידקים אחרים שגרמו לקדחת מעיים ולקדחת חוזרת.

הנסיגה החלה לאחר שנפוליאון הגיע למוסקבה עם צבא של כחצי מיליון חיילים, רק כדי למצוא עיר נטושה ושרופה ללא ניצחון צבאי או אופק להסכם. בתוך תנאי מזג אוויר קשים, מחסור במזון ועייפות מתמשכת, החלו החיילים לסבול ממחלות שהפילו רבים מהם.

החיילים מתו מקדחת מעיים וסלמונלה

במשך שנים התבססה ההנחה כי טיפוס, שמועבר באמצעות כיני גוף והיה נפוץ בקרב חיילים, הוא זה שהוביל לתמותה הרבה. אך צוות החוקרים בראשות ד"ר ניקולאס רסקובן מהמכון פסטר בצרפת מצא עדויות אחרות. בדיקות ה־DNA חשפו עקבות של שני חיידקים: "סלמונלה אנטריקה", הגורמת לקדחת מעיים ומועברת באמצעות מזון ואו מים מזוהמים, ו-"בורליה רקורנטיס", הגורמת לקדחת חוזרת ומועברת על ידי כיני גוף.

לדברי החוקרים, עצם איתור המחלות החדות הללו מחזק את ההבנה כי החיילים התמודדו עם שילוב של זיהומים שפגעו במערכת החיסון שלהם, נוסף על תנאי השטח הקשים. "זה מרגש להשתמש בטכנולוגיות DNA כדי לזהות מחלות שנקברו במשך 200 שנה", אמר ד"ר רסקובן. לדבריו, השיטה החדשה מאפשרת ללמוד כיצד מחלות זיהומיות התפתחו והתקיימו בעולם, ובכך גם להבין טוב יותר מחלות שמאתגרות את הרפואה כיום.

המחקר, שהתפרסם בכתב העת Current Biology, אינו מספק תשובה חד-משמעית לגבי מידת תרומתה של כל מחלה לתמותה, אך מצביע על כך שהשילוב בין מחלות, קור ורעב היה קטלני במיוחד.