ביטוח לאומי מודיע כי ישנה אפשרות לבטל חובות בדמי ביטוח שנוצרו על שמם של אזרחים, כאשר החוב נוצר בתקופה שבה עבדו כשכירים.
על פי חוק, בתקופה שבה אדם עובד כשכיר, האחריות הבלעדית לדיווח ולתשלום דמי הביטוח עבורו מוטלת על המעסיק. לכן, אם גיליתם חוב על שמכם בחודשים שבהם הייתם מועסקים – הביטוח הלאומי מעביר מסר משמח: אם המעסיק לא דיווח או לא שילם את דמי הביטוח כנדרש, הביטוח הלאומי יבטל לכם את החוב.
בביטוח הלאומי מבהירים כי התהליך פשוט ומהיר ומאפשר לטפל בעניין מבלי להגיע לסניף, ללא צורך בטלפונים ובלי בירוקרטיה מיותרת. כדי לבטל את החוב, עליכם לאסוף את תלושי השכר של החודשים הרלוונטיים שבהם צוין החוב, או לחלופין, להכין את טופס 106 המרכז את חודשי העבודה באותה שנה.
את המסמכים המעידים על העבודה כשכירים יש לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב לביתכם. ניתן לבצע את השליחה בצורה מקוונת ונוחה דרך שירות שליחת המסמכים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
