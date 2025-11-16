ראש הממשלה נתניהו חזר בישיבת הממשלה על התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית: אני הודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים

ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה שהתקיימה היום (ראשון) לדיווחים שהתפרסמו בנוגע להצעת ההחלטה שארצות הברית תביא למועצת הביטחון של האו"ם בנוגע לפירוז רצועת עזה, לפיו המטרה היא להוביל להקמת מדינה פלסטינית.

לדבריו: "ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו לא השתנתה. עזה תפורז והחמאס יתפרק מנשקו בדרך הקלה או בדרך הקשה. אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש".

נתניהו הוסיף: "עכשיו אני רוצה להתייחס לשני נושאים ספציפיים: הנושא הראשון – הנושא של ׳אי פירוז׳ לכאורה של החלק בעזה שנמצא בידי החמאס. לא יהיה דבר כזה. גם בתוכנית 20 הנקודות, ובכל דבר אחר, השטח הזה יפורז וחמאס יתפרק מנשקו. או שזה יקרה בדרך הקלה או שזה יקרה בדרך הקשה. כך אמרתי אני וכך אמר גם הנשיא טראמפ. ובאשר למדינה פלסטינית – ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו ממערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה ולא השתנתה כהוא זה. אני הודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים ועושה את זה גם מול לחצים מחוץ וגם מול לחצים מבית".

עוד התייחס בדבריו לפריימריז המתקרבים בליכוד: "אנחנו בשנת בחירות. הבחירות יתקיימו עד סוף השנה, אנחנו יודעים את זה, ואני מניח שבסוף השנה. אבל בתקופה הזאת של שנת בחירות אנחנו עדים למתקפת פריימריז, גם מתוך הליכוד וגם מחוץ לה." נתניהו עקץ את שר הביטחון כ"ץ, שפרסם לאחרונה ציוצים רבים, ואמר: "הנושאים שדנים בהם כל הזמן במתקפת ציוצים, שאני לא זוכר בנושאים ביטחוניים קודם כל; ׳אני אמרתי, אני עשיתי, אני עדכנתי', וגם בנושאים שקשורים בביטחון הלאומי שלנו. אני מזכיר שהנושאים הללו נקבעים בתיאום עם ראש הממשלה, שהוא אחראי לזה".

בסוף דבריו התייחס נתניהו לאלימות נגד נבחרי ציבור וגם לאלימות המתיישבים שהיה לאחרונה: "לאחרונה אנחנו עדים לשני סוגים של התפרעויות שאנחנו דוחים מכל וכל. אחד זה ההתפרעויות נגד נבחרי ציבור באשר הם, והייתה אלימות כזאת נגד חברינו רק אתמול, חבר הכנסת בן צור. זה מיעוט קטן מאוד, הוא לא מייצג את הציבור החרדי. אבל צריך להילחם בהפרות חוק האלה בכל הכוח וכך נעשה".

"הדבר השני גם הוא נעשה על ידי מיעוט, מיעוט שנכנס ליהודה ושומרון, לא מייצג את ציבור המתיישבים הגדול, שומרי החוק ונאמני המדינה. וגם נגדם, ההתפרעויות הללו, גם נגד חיילי צה"ל, גם נגד פלסטינים וגם נגד חיילי צה"ל, אנחנו נפעל נגד זה בכל הכוח משום שאנחנו מדינת חוק, ומדינת חוק פועלת לפי חוק".