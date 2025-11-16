הסדרה "אור ראשון", על אירועי 7 באוקטובר, עוררה בישראל ביקורת קשה על שימוש ציני באסון. במהלך הסופש היא קודמה בניו יורק על ידי רותם סלע ולורנס בנדר

סדרת הדרמה "אור ראשון" של קשת 12 עלתה לאוויר בישראל בחודש שעבר. הסדרה מביאה את אירועי השבעה באוקטובר למסך הקטן, ועוררה רגשות עזים: ביקורת חריפה, התנגדות נרחבת לצפייה ואף תמיכה מצד חלק מהצופים.

עוד בטרם עלייתה לאוויר בישראל, נרכשו זכויות השידור של הסדרה על ידי ענקית המדיה הבינלאומית פרמאונט. כעת, לאחר הרכישה, "אור ראשון" זמינה ל-79 מיליון מנויים ברחבי העולם בפלטפורמת פרמאונט+.

קידום אינטנסיבי בניו יורק

בסוף השבוע האחרון קודמה הסדרה בחו"ל על ידי השחקנית והמנחה רותם סלע, המשתתפת בה, והמפיק ההוליוודי לורנס בנדר. השניים השתתפו בשורת ראיונות והקרנות מיוחדות בניו יורק, מול קהלים של עיתונאים, שחקנים, יוצרים ומפיקים אמריקאים.

הביקורת הקשה בישראל

בישראל גררה הסדרה תגובות עזות, רבות מהן ביקורתיות ומתנגדות. במיוחד בלטה התנגדותה של אימו של קשת קסרוטי ז"ל, שנרצח בטבח השבעה באוקטובר. היא האשימה את יוצרי הסדרה בשימוש ציני באסון: "כועסים על השימוש הציני באסון הזה – בטרגדיה הלאומית שלנו שעדיין מתרחשת בזמן הווה. המלחמה לא נגמרה. החטופים עדיין שם. הנפש שלנו שבורה ופצועה", אמרה.

היא הוסיפה ביקורת על גישת ההפקה לחומרים רגישים: "כועסים עוד יותר על איך כל גוף תקשורת, כל הפקה, כל ערוץ, מקבל גישה לחומרים, לסרטונים, לתיעודים שאנו, המשפחות, מבקשות כבר שנתיים. מתחננים לראות מה נשאר מהיקרים לנו מכל, והתיעודים האלה הופכים לחומר גלם על מסך".