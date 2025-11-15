אחרי סופ"ש גשום וסוער, מזג אוויר השבוע יתחמם מעט. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי, ברובו קל בעיקר במרכז הארץ וצפון הנגב. משעות הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
יום שלישי: בהיר בד"כ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.
יום רביעי: בהיר בד"כ. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז ועדיין ייתכן שם אובך במהלך היום.
