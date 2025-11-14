3. הפיג'מות

סיטקום קאלט של ערוץ הילדים שהרגיש כאילו נכתב בתוך מחברת של חבורה משועממת בכיתה – רק עם מצלמות, להקה ו"המבורגרי" כושל בפינת הרחוב. שלושת חברי הלהקה עוברים מנתניה לתל אביב, תקועים בין חלום רוקנרול למציאות של משכירות, טיגוני צ’יפס וגרי מנדלבאום אחד ממורמר. הסדרה השתוללה עם הומור מטורף, פיצולי אישיות של קובי, שכנה עצבנית שצורחת "שקט!", שבירת הקיר הרביעי בלי בושה והמון פרקי מחווה לסרטים וסדרות. זו לא עוד קומדיה – זו סדרה שגידלה דור שלם על בדיחות פנימיות, משפטי קאלט ושירים שנתקעו בראש בדרך לבית ספר.

4. השיר שלנו

הטלנובלה המוזיקלית שהפכה את נינט ורן דנקר לתופעה וחיברה בין עולם ה"סטאר-אקדמי" לעולם הדרמה היומית. הסדרה מתרחשת סביב אקדמיה למוזיקה, אבל מהר מאוד הופכת להרבה יותר מזה: אהבות גדולות, בגידות, ריאליטי בתוך הסדרה, קדם אירוויזיון, צבא, להקה צבאית – וכל זה עטוף בפסקול שהפך ללהיטים מחוץ למסך. "השיר שלנו" סימנה את תחילת עידן הדרמות המוזיקליות בטלוויזיה הישראלית: שירים מקוריים, קאסט ענק, אורחים מפורסמים, וטוויסט גאוני בעונה השלישית עם "סדרה בתוך סדרה". בשביל דור שלם – זו פשוט הסדרה שהגדירה את איך נראים כוכבים צעירים על המסך.

5. "שמש"

לפני שהיו ריאליטיז בלי סוף, היה "שמש" – קומדיית מצבים על מסעדה שכונתית בתל אביב שנראית כמו כלום, אבל מלאה טיפוסים שאי אפשר לשכוח: נחום שמש הקמצן מבאר-שבע, אתי המלצרית התימנייה, ששי הטבח ה"גאורגי הטיפש", עוגן הבלונדינית וטנצר העורך דין המניאק. יואב צפיר, שעומד מאחורי הבימוי והעריכה, הפך את הסט הקטן של "אימפריית השמש" לעולם שלם – עם גאגים חוזרים, סלנגים, ומערכות יחסים שהקהל גדל איתן לאורך שש עונות.

6. "דני הוליווד"

"דני הוליווד" לקחה את כל הקלישאות של טלנובלה – אהבה בלתי אפשרית, משפחות מסובכות וסודות מהעבר, והלבישה עליהן מסע בזמן בין ההווה לשנות ה-60 וה-80. במרכז – כוכב רוק נערץ בשם דני הוליווד ובמאית צעירה מהדור שלנו, שנפגשים הודות למזוודת זמן אחת. יואב צפיר, שהיה שותף ליצירה ולעריכה, חיבר כאן בין נוסטלגיה, דרמה רומנטית ופסקול שמרגיש כמו מחווה לתור הזהב של המוזיקה הישראלית.

7. "OBOY"

"OBOY" היא סדרת נוער מוזיקלית על להקת בנים מוצלחת, שמאחוריה עומד סיפור הרבה יותר מורכב על חלומות, תחרות, כסף וזהות. במרכז – עלמה, נערה שמתחפשת לבן כדי להיכנס ללהקה ולהציל את המשפחה מהחובות, ומסתבכת בחיים כפולים מול החברים, האקסים והמפיקים. יואב צפיר, יחד עם אורי גרוס וטמירה ירדני, בנה כאן עולם שמרגיש גם כייפי וקליל וגם מאוד מסחרי ומודע לעצמו – כזה שהפך את הלהקה הבדיונית למותג אמיתי שחי מחוץ למסך.

8. "פוראבר"

"פוראבר" משחקת עם הפנטזיה הכי קלאסית – מה היה קורה אם ההורים היו שוב בני נוער. ניסוי מדעי משתבש, אמא ואבא הופכים לתלמידים בתיכון של הילדים שלהם, והבת הקטנה פתאום קופצת לגיל 32. מכאן נולד בלגן מתוק של זהויות כפולות, בית ספר, להקות, "כוכב אירופה" ואפילו אירוויזיון. זו סדרת נוער מוזיקלית שמחברת בין משפחה, הומור, דרמה וגלאם – עם לי בירן ואליאנה תדהר כצמד שכבר הפכו מזמן לשם נרדף לרומנטיקה טלוויזיונית.

9. "לא נפסיק לשיר"

לפני שכולנו חיפשנו שירים בשאזאם, "לא נפסיק לשיר" עשתה מזה טלוויזיה: מתמודדים שמנסים לזהות שירים לפי מילה, סלסול או שני צלילים, שופטים שמכירים כל בית בעל פה, וקהל בבית שצורח מול המסך "איך הם לא קלטו את זה?!". יואב צפיר היה מאחורי הבימוי והעריכה, ויחד עם טמירה ירדני וקשת – יצרו פורמט שהרגיש כמו מסיבה ישראלית אחת גדולה, ושימש גם כקרש קפיצה ישיר למה שיהפוך אחר כך ל"כוכב נולד".

10. "נולד לרקוד"

ב"נולד לרקוד" יואב צפיר כבר בתוך עולם הריאליטי במלוא העוצמה – הפעם לא עם זמרים, אלא עם רקדנים. בכל שבוע זוגות רקדנים קיבלו סגנון אחר – סלסה, היפ הופ, ג'אז, קלאסי, ונלחמו על הזכות להיקרא "הרקדן של ישראל". האולפן התמלא בכוריאוגרפיות גדולות, סיפורי חיים, דמעות מאחורי הקלעים ורגעי וואו על הבמה. זו הייתה אחת התוכניות שהכניסו את תרבות המחול למיינסטרים, והוכיחה שצפיר יודע לנהל גם פורמטים נוצצים ותחרותיים – לא רק סיטקומים ודרמות.