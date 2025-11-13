עשרים שנה אחרי שעלתה הסדרה לראשונה, כוכביה הגדולים של "בטיפול" התאחדו באירוע מרגש. זאת הסיבה שהביאה את כולם יחד

20 שנה אחרי שידור הסדרה "בטיפול", הכוכבים שלה התאחדו. הדבר קרה אמש (רביעי) במסגרת פסטיבל קולנוע דרום, מיסודו של בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, לציון 20 שנה לעליית הסדרה. המכרים הוותיקים שנכחו: אסי לוי, איילת זורר, דפנה לוין, מירית טובי, אורי סיון, שירי ארצי וחגי לוי.

פרטי האירוע החגיגי

האירוע כלל הקרנה חגיגית ופאנל מיוחד שבו דנו היוצרים והשחקניות בתהליך העבודה על הסדרה, באתגרים שביצירת דרמה אינטימית המתרחשת ברובה בין ארבעה קירות ובהשפעה האדירה שהייתה לה על תעשיית הטלוויזיה הישראלית והבינלאומית.

איילת זורר סיפרה: "בטיפול הייתה מתנה מדהימה שקיבלתי מחגי. בהתחלה סירבתי, בדיוק ילדתי, וממש דחו את הצילומים בשבילי, אז הרגשתי מחויבת להיות טובה".

“בטיפול” נחשבת לאחת הסדרות המשפיעות בתולדות הטלוויזיה הישראלית ונמכרה ליותר מ־20 מדינות שבהן הופקו גרסאות מקומיות, ביניהן בארצות הברית, צרפת, ארגנטינה, יפן והודו. הסדרה הפכה למודל השראה ליוצרים ישראלים רבים ולחלוצת הגל הבינלאומי של הדרמות הישראליות.