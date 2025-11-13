רשת קפה גרג ותנובה משיקות תפריט חדש וחווייתי המבוסס כולו על קוטג'. מחמש מנות חדשות ועד קינוח בריוש מפנק – כך נראה הטרנד הכי ישראלי על הצלחת

ביקור בצהריים בסניף "גרג" בקניון רננים מגלה מיד את הסיפור החדש שמסעיר את הרשת: ארוחה שכולה קוטג'. דרור קדוש מצוות הסניף מצביע על השולחנות העמוסים ומסביר – הקוטג' הישראלי הוא הכוכב של חמש מנות חדשות שנכנסו לתפריט.

הטרנד שכובש את הרשתות החברתיות

בשנתיים האחרונות הפך הקוטג' לאחד הלהיטים הגדולים ברשתות החברתיות, עם אלפי סרטונים, מתכונים וגרסאות ויראליות שמציגות ארוחות בוקר וערב על בסיס הגבינה הישראלית האהובה. מיליוני גולשים ברחבי העולם מגלים מחדש את הגבינה הכי ישראלית שיש במגוון מתכונים – ממאפים מלוחים ועד קינוחים עשירים.

שיתוף פעולה חדש: גרג ותנובה

על רקע הטרנד שתפס תאוצה בקרב הציבור, הנהלת קפה גרג ותנובה זיהו את הפוטנציאל ויזמו שיתוף פעולה ייחודי. במסגרת זו פותח תפריט חווייתי המציג זווית נוספת לקוטג' כחומר גלם מגוון, המשתלב במנות חמות וקרות שניתן להכין לאורך כל שעות היום.

אז מה מחכה בתפריט החדש?

ארוחת בוקר – "הכי ישראלי ב…"

קרם קוטג', מלפפון טרי, עלים ירוקים וסומק, סלסת עגבניות שמש ועשבי תיבול, פקאן סיני עם קוטג' ובצל ירוק, ירקות שוק ובייגל זעתר עם מוצרלה.

ועוד מנות שמככבות בתפריט:

בין המנות החדשות ניתן למצוא בריוש עשיר בחמאה, דבש, קוטג' ושברי פיסטוק, לצד ארנצ'יני גבינות וקוטג' בציפוי פריך, המוגש על קרם קוטג', סלסת עגבניות ועשבי תיבול, בלסמי מצומצם, שמן זית ופרמז'ן. בנוסף מוגשת מנת קאצ'ו א פפה – פסטה רחבה בחמאת שום, קוטג', פרמז'ן ופלפל שחור גרוס. את הסיום המתוק מוביל קינוח באטר האני קוטג': בריוש צרוב, דבש, קוטג' ופיסטוק.

בעלי הרשת – יאיר מלכה, גלעד אלמוג וניר אדרי, מסבירים שהקוטג’ הוא דרך לחבר בין חוויה קולינרית עכשווית לבין מוצר ישראלי יומיומי. לדבריהם: "לטעום את הקוטג' – כמו שמעולם לא טעמתם אותו".