תמיר מורג הכתב המדיני של חדשות 14 התייחס הבוקר (חמישי) למתקפה של ראש הממשלה על ינון מגל ועמית סגל שביקרו את שרה ויאיר נתניהו: "נתניהו מקיף את עצמו באנשים שאינם מעוניינים בתומכים רציונלים שמפעילים חשיבה עצמאית, אלא בעבדים נרצעים".
דבריו המלאים: "מורה נבוכים: הציוץ הנ"ל לא נכתב על ידי נתניהו, אלא הוכתב לזיו אגמון, עושה דברה של רעייתו שמחזיק בתואר הפיקטיבי "דובר ראש הממשלה". אין לביבי תומך נאמן יותר מינון מגל, אבל הוא מקיף את עצמו באנשים שאינם מעוניינים בתומכים רציונלים שמפעילים חשיבה עצמאית, אלא בעבדים נרצעים. נתניהו הוא מדינאי ענק, אבל הוא גם בן אנוש עם חולשות. הציוץ האומלל הזה הוא העדות הטובה ביותר לכך".
אתמול עמית סגל הגיב לנתניהו: "העניין הוא בסוף מי מנהל את המדינה. למעלה ממיליון אזרחים בחרו שש פעמים בליכוד בראשות בנימין נתניהו, לא בראשות יאיר. זה כל כך פשוט".
כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אמש את דבריהם של ינון מגל ועמית סגל שדיברו בימים האחרונים נגד התערבותם של בני משפחתו בניהול המדינה.
"במשך שנים ערוצי התקשורת לא מפסיקים להכפיש את רעייתי האהובה שרה. שרה היא אשת חיל, משענת חיי ומשפחתי. היא גיבורה אמיתית. היא רעיית ראש הממשלה היחידה בתולדות ישראל שממשיכה לעבוד במקצועה – וזאת כפסיכולוגית ילדים מומחית בשירות הציבורי".
פנין
חחח מה זה משענת חיי! הייתי בבית חולים והיא בילתה במיאמי😅 " רעייתי האהובה שרה. שרה היא אשת חיל, משענת חיי ומשפחתי. היא גיבורה אמיתית. היא רעיית ראש הממשלה היחידה בתולדות...
לוחם
תמיר, זה קצה הקרחון עם ההתנהלות של ביבי השמאלן המופקר. בקטנה, הוא גם מקיף את עצמו במטכ"ל שאומר "חמאס מורתע". כתבינו למה, דבו איתי. ביבי הוא חלאה שמביא עלינו רק...
יו
גיבורות מסיימות בקבוק שמפניה בקצב מהיר09:08 13.11.2025
דמגוג!מתכוודמגוג!מתכוון לדרמר, הגאון המדיני "שלא מפעיל חשיבה עצמאית" ושפועל עם נתניהו 20 שנה ושותף לו בכל הנושאים הקריטיים של המדינה????ן לדרמר, הגאון המדיני "שלא מפעיל חשיבה עצמאית" ושפועל עם נתניהו 20 שנה ושותף לו בכל הנושאים הקריטיים של המדינה????
ד מ גו ג י ה!אז למגל ולעמית מותר להביע דעתם על הפצר החדש, כמו לכל אחד במדינה, ולשרה וליאיר אסור??....
רונן
עתידות - ינון מגל ועמית סגל יבואו על ארבע לבקש סליחה מהגברת ב.א.-מ.א או שיעופו מתפקידם09:19 13.11.2025
רק אומר
בואו נרגע עם הירי בנגמ"ש, כל שכן שזכותו של ביבי להתייעץ עם מי שהוא רוצה.09:13 13.11.2025
יו
פנין
חחח מה זה משענת חיי! הייתי בבית חולים והיא בילתה במיאמי😅 " רעייתי האהובה שרה. שרה היא אשת חיל, משענת חיי ומשפחתי. היא גיבורה אמיתית. היא רעיית ראש הממשלה היחידה בתולדות...
לוחם
תמיר, זה קצה הקרחון עם ההתנהלות של ביבי השמאלן המופקר. בקטנה, הוא גם מקיף את עצמו במטכ"ל שאומר "חמאס מורתע". כתבינו למה, דבו איתי. ביבי הוא חלאה שמביא עלינו רק...
