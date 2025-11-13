תמיר מורג הכתב המדיני של חדשות 14: "נתניהו מקיף את עצמו באנשים שאינם מעוניינים בתומכים רציונליים שמפעילים חשיבה עצמאית, אלא בעבדים נרצעים"

תמיר מורג הכתב המדיני של חדשות 14 התייחס הבוקר (חמישי) למתקפה של ראש הממשלה על ינון מגל ועמית סגל שביקרו את שרה ויאיר נתניהו: "נתניהו מקיף את עצמו באנשים שאינם מעוניינים בתומכים רציונלים שמפעילים חשיבה עצמאית, אלא בעבדים נרצעים".

דבריו המלאים: "מורה נבוכים: הציוץ הנ"ל לא נכתב על ידי נתניהו, אלא הוכתב לזיו אגמון, עושה דברה של רעייתו שמחזיק בתואר הפיקטיבי "דובר ראש הממשלה". אין לביבי תומך נאמן יותר מינון מגל, אבל הוא מקיף את עצמו באנשים שאינם מעוניינים בתומכים רציונלים שמפעילים חשיבה עצמאית, אלא בעבדים נרצעים. נתניהו הוא מדינאי ענק, אבל הוא גם בן אנוש עם חולשות. הציוץ האומלל הזה הוא העדות הטובה ביותר לכך".

אתמול עמית סגל הגיב לנתניהו: "העניין הוא בסוף מי מנהל את המדינה. למעלה ממיליון אזרחים בחרו שש פעמים בליכוד בראשות בנימין נתניהו, לא בראשות יאיר. זה כל כך פשוט".

כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אמש את דבריהם של ינון מגל ועמית סגל שדיברו בימים האחרונים נגד התערבותם של בני משפחתו בניהול המדינה.

"במשך שנים ערוצי התקשורת לא מפסיקים להכפיש את רעייתי האהובה שרה. שרה היא אשת חיל, משענת חיי ומשפחתי. היא גיבורה אמיתית. היא רעיית ראש הממשלה היחידה בתולדות ישראל שממשיכה לעבוד במקצועה – וזאת כפסיכולוגית ילדים מומחית בשירות הציבורי".