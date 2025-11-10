איש התקשורת והמגיש ינון מגל, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טוען כי לא קיים משבר בין נתניהו לשר הביטחון ישראל כ"ץ בנושא מינוי הפצ"ר, ותוקף את רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ואת בנם, יאיר נתניהו.
בסרטון קצר שפרסם אמר מגל: "אני לא מכיר שום משבר סביב מינוי הפצ"ר. זוהי החלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ והוא ימונה. שר ביטחון ממנה את הפצ"ר ולא ראש ממשלה. נכון שהוא היה יכול להתייעץ עם נתניהו ולא עשה את זה, אבל לפי מה שהבנתי גם נתניהו עצמו בירך על המינוי".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מגל הוסיף ואמר: "איתי אופיר הוא איש התיישבות, תומך ברפורמה במערכת, ועם כל הכבוד ליאיר ושרה ששוב מערבבים נגד המינוי, אני מציע שיפיסקו להתערב בהתנהלות של מדינת ישראל. לא מדובר במשפחה שמנהלת את מדינת ישראל, יש פה ראש ממשלה וכל הבחשנים שמסכסכים עכשיו בין נתניהו לכ"ץ, תפסיקו, לא ככה מנהלים מדינה.".
"הוא הוכיח את עצמו מהרבה אנשים שמכירים אותו. אז אני מציע להפסיק לייצר פה מציאויות מדומות", חתם מגל.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ZB
חסר גילוי נאות אם הוא מאמין ששרה ויאיר מתערבים אז היה רלביסט ונשאר רלביסט חלס מקורב לנתניהו עד תביעה בתיק 400017:06 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מלכה זדורוב
לא עושה רושם שהבחור בריא נפשית. הציונות הדתית התדרדרה. עשו מבי פולחן עגל הזהב.17:05 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מלכה
לא עושה רושם שהבחור לא בריא נפשית. הציונות הדתית התדרדרה.17:03 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר