ינון מגל דוחה את הטענות למשבר בין נתניהו לכ"ץ סביב מינוי הפצ"ר החדש, ומותח ביקורת על שרה ויאיר נתניהו: "תפסיקו להתערב בניהול המדינה"

איש התקשורת והמגיש ינון מגל, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טוען כי לא קיים משבר בין נתניהו לשר הביטחון ישראל כ"ץ בנושא מינוי הפצ"ר, ותוקף את רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ואת בנם, יאיר נתניהו.

בסרטון קצר שפרסם אמר מגל: "אני לא מכיר שום משבר סביב מינוי הפצ"ר. זוהי החלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ והוא ימונה. שר ביטחון ממנה את הפצ"ר ולא ראש ממשלה. נכון שהוא היה יכול להתייעץ עם נתניהו ולא עשה את זה, אבל לפי מה שהבנתי גם נתניהו עצמו בירך על המינוי".

מגל הוסיף ואמר: "איתי אופיר הוא איש התיישבות, תומך ברפורמה במערכת, ועם כל הכבוד ליאיר ושרה ששוב מערבבים נגד המינוי, אני מציע שיפיסקו להתערב בהתנהלות של מדינת ישראל. לא מדובר במשפחה שמנהלת את מדינת ישראל, יש פה ראש ממשלה וכל הבחשנים שמסכסכים עכשיו בין נתניהו לכ"ץ, תפסיקו, לא ככה מנהלים מדינה.".

"הוא הוכיח את עצמו מהרבה אנשים שמכירים אותו. אז אני מציע להפסיק לייצר פה מציאויות מדומות", חתם מגל.