כוחות הביטחון הגרמניים עצרו לבנוני בשם בורהאן אל-ק. בזמן שניסה להיכנס למדינה מצ'כיה. הוא נעצר בחשד להברחת נשק עבור ארגון הטרור חמאס במטרה לבצע פיגועים ביעדים יהודיים או ישראליים בגרמניה ובשאר אירופה. כך פורסם היום (רביעי) באתר החדשות הגרמני הבילד.

לפי לשכת התביעה הפדרלית הפעיל הלבנוני קנה באוגוסט 2025 רובה סער אוטומטי מדגם AK-47, שמונה אקדחי גלוק וכ-600 כדורי תחמושת. הנשק הועבר מקרלסרוהה לשותף בברלין, אך מסירתו נכשלה. חידות ללוחמה בטרור עקבו אחר הפגישה בתחילת אוקטובר, מה שהוביל למעצר שלושה מעורבים.

כעת נעצר גם בורהאן אל-ק.חמאס הכחיש כל קשר לגברים שהשתתפו במסירת הנשק. "אין לחמאס כל קשר לאנשים שנעצרו בגרמניה", ארגון הטרור הכחיש קשר אך התובעים משוכנעים: "הפעילות נועדה להכין רציחות של חמאס נגד מוסדות ישראליים או יהודיים בגרמניה ובשאר אירופה".

החיפושים התרחשו גם בדנמרק כשהבוקר פשטה המשטרה הדנית על בתיהם של בורהאן אל-ק. וחשוד נוסף בקופנהגן ובסביבתה."החשוד יובא היום בפני שופט החקירות בבית המשפט הפדרלי", מסר דובר התביעה הפדרלית. השופט יכריע בעניין צו מעצר.