פאנל 'כיפות ברזל' מביע חשש משחרור 200 המחבלים ברפיח ותוהה מה נתניהו רוצה? תחקיר התחקירים של צה"ל. וגם סגירת גלי צה"ל, חקירת הפצ"רית וצריך "לבקש סליחה" ממשפחת גולדין. צפו

היועמ"שית מתבזה בבג"צ ולממשלה אין שום תכנית אסטרטגיה, תכנית האקטואליה כיפות ברזל באולפן סרוגים שוב מגיעה לטונים גבוהים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל על הפצ"רית וסגירת גל"צ

הפאנל בהגשת נתנאל איזק, כלל השבוע את עורך סרוגים אריה יואלי, איש האסטרטגיה אבי גרינצייג, ללי דרעי (אמו של סעדיה הי"ד שנפל ברצועת עזה) וניצן כהנא (מנהלת תחום ממשל בקרן ברל כצנלסון). הדיון נע בין שאלת שחרור מחבלים והיעדר אחריות אישית, ועד לסערת סגירת גלי צה"ל והאירוע המכונן של השבת גופת הדר גולדין ז"ל.

האם שחרור מחבלים ברפיח מחזיר אותנו ל־6 באוקטובר?

אחד הנושאים המרכזיים שנדונו היה הדיווחים על מתווה אפשרי לשחרור כ-200 מחבלים הכלואים במנהרות רפיח, כפתרון שהוצע על רקע דרישות אמריקאיות. ללי דרעי התנגדה נחרצות לאפשרות זו, וציינה כי אינה מוכנה שמדינה אחרת תכתיב לישראל במיוחד בנושא ביטחון. היא הדגישה כי המחשבה שאחד מאותם מחבלים עלול להיות זה שירה את הפצמ"ר שהרג את בנה, מונעת את האפשרות לשחרור, והוסיפה: "זה לא יכול לקרות". לדעתה, אם זה יקרה, זו תהיה הוכחה נוספת לכשל מנהיגותי.

אריה יואלי טען כי איננו חוזרים ל-6 באוקטובר, אלא ל-2009, והאשים את ראש הממשלה בכך ש"לא יודע לגמור שום דבר". הוא טען כי נתניהו מייצר לחצים על עצמו, ואז אנשי הליכוד טוענים שרק הוא יכול לעמוד בלחצים אלה. אבי גרינצייג אמר כי ממשלת ישראל "לא יודעת להגיד מה היא רוצה שיקרה ביום שאחרי" המלחמה. הוא הדגיש כי לא רלוונטי אם מחבלים אלה יזנחו את דרך הטרור, אלא מה היעדים המדיניים והצבאיים שישראל רוצה להשיג.

תחקיר התחקירים של תורג'מן והיעדר אחריות אישית

הפאנל עסק גם בפרסום דוח ועדת תורג'מן (תחקיר התחקירים) על מחדלי השבעה באוקטובר, שציין בין היתר את היעדר ההתעסקות בתוכנית "חומת יריחו" ואת הכישלון המודיעיני.

ללי דרעי הביעה תסכול מכך שהכישלון נשאר "יתום", והשוותה זאת לסיפור אדם הראשון וחווה שאינם לוקחים אחריות על מעשיהם. היא הדגישה כי "הארץ משבח את הדו"ח. זה מדאיג אותי". ניצן כהנא דרשה הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור לעומק "שנים אחורה". לדבריה, הדבר נחוץ כדי "לסגור את הפצע המדמם הזה" ולאפשר לציבור להשתחרר מהחרדה ש"זה יקרה שוב". היא טענה כי חקירה כזו חייבת להבטיח מסקנות אישיות.

לעומת זאת, אריה יואלי חלק על הצורך במסקנות אישיות, מאחר שהכשל הוא כל כך גדול ורחב (כשל של "כל הצבא"). במקום זאת, הוא טען שיש לעקור מן השורש את "צורת החשיבה של השישה באוקטובר". אבי גרינצייג קרא לתחקיר תורג'מן "תקציר התקצירים" וטען כי הוא מביך ולא מכיל שום דבר אופרטיבי או משמעותי. הוא הוסיף כי ועדת חקירה ממלכתית "בוודאי לא תביא אותך לחקר האמת", והציע כי אם תוקם ועדת חקירה, חיוני ש-100% מהדיון ישודר לציבור.

פרשת הפצ"רית מגיעה לבג"צ

הפאנל דן גם בפרשת הפצ"רית וחקירת הדלפת הסרטון כנגד לוחמי כוח 100. אבי גרינצייג תיאר את הפצ"רית כאחת מ"הקדושות של המסדר" במערכת המשפט, וכי הפרשה יוצרת "שבר אמוני". הוא ציין כי מעגל המעורבים בטיוח ובשתיקה מתרחב ומוביל ל"חוסר אמון" בגורמים המשפטיים.

ללי דרעי ציינה כי האמון במערכת המשפט "הולך ונשחק". היא תיקנה עיוות עובדתי שרווח בשיח הציבורי, והבהירה: "בכתב האישום לא כתוב שהיו שם מעשים מיניים. זה פשוט לא נכון… החיילים שלנו לא עסקו בדברים הנוראים האלה".

ניצן כהנא הסכימה כי הפרשה מזעזעת ויש לחקור אותה, אך מתחה ביקורת על שר המשפטים שרצה למנות חוקר חיצוני במקום להשתמש במנגנונים הקיימים, וראתה בכך "קמפיין של שנים שמנסה להוציא ממנה כוח בגלל אינטרסים פוליטיים". אריה יואלי ציין כי היועמ"שית שוב התבזתה בבג"צ כשאפילו השופטים אמרו לה שהיא נמצאת בניגוד עניינים.

סגירת גלי צה"ל: טוב, רע או מיותר?

ההודעה של שר הביטחון ישראל כץ על סגירת תחנת גלי צה"ל עד 2026 עוררה מחלוקת חריפה.

ללי דרעי הגדירה את הסגירה כטוב. היא אמרה שלמרות שהיא אוהבת את התחנה, ברגע שהיא החלה "להטיל רפש על חיילים" ולריין דוברים של חמאס או פת"ח, היא סטתה ממטרותיה המקוריות. היא הוסיפה כי תחנת רדיו צבאית היא "אנומליה בשוק התקשורת העולמית". אריה יואלי הסכים, וציין על הסגירה "הגיע הזמן". הוא הזכיר שמאז שכל חייל יכול לשמוע רדיו בטלפון, הצורך המקורי שלה (כמו הפינה "קולה של אמא") התייתר. נתנאל איזק ציין ש"תחנה צבאית לא יכולה לקחת לעצמה ולנכס לעצמה צד אחד" של המפה הפוליטית.

ניצן כהנא הגדירה את המהלך כמיותר. היא ביקרה את התזמון כלא טוב, וטענה כי זוהי חלק מ"קמפיין מאוד גדול" כנגד התקשורת החופשית בישראל. אבי גרינצייג ציין בהפתעה כי אפילו יאיר גולן תומך בצעד כזה, כשהוא מדבר על ציוץ שלו מלפני 5 שנים.

עוד באותו נושא יאיר גולן בעבר: לסגור את גלי צה"ל 09:57 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

השבת גופת הדר גולדין ז"ל: תמרור אזהרה ודרישה להתנצלות

המשתתפים התייחסו להשבת גופתו של סגן הדר גולדין הי"ד (זאת לצד גופת סמ"ר אורון שאול ז"ל). אריה יואלי אמר כי "מבצע צוק איתן הסתיים אתמול סופית — באיחור של 11 שנה". הוא וניצן כהנא שיבחו את משפחת גולדין האצילית על דרישותיהם (כמו עצירת סיוע הומניטרי) שהיו נכונות לאורך כל הדרך. איזק טען כי המשפחה "זכתה להתעלמות מוחלטת גם משמאל וגם מימין". ללי דרעי הוסיפה כי אם היו מקשיבים למשפחת גולדין לפני 11 שנה, ייתכן וניתן היה לחסוך את אירועי השבעה באוקטובר. וקראה למדינת ישראל "לבקש סליחה ממשפחת גולדין" על כך שלא ידעו להתעלות לגודל האצילות והאיכות של המשפחה.

אבי גרינצייג ראה בסיפור זה "תמרור אזהרה" ביחס לארבע הגופות שנשארו כעת בעזה, ודרש לעשות הכל כדי שאיש מהם לא יישאר שם 11 שנה נוספות.

צל"ש וטר"ש: מרון דרמר ועד אלימות המתנחלים

בפינת הצל"ש והטר"ש, העניק אבי גרינצייג טר"ש לשר איתמר בן גביר על "קמפיין סביב חוק עונש מוות למחבלים" שכן הוא לא יביא לתוצאות ממשיות, ונתן צל"ש לרון דרמר, אותו תיאר כדמות פוליטית נדירה שלא מחפשת פרסום. נתנאל איזק הצטרף לצל"ש לרון דרמר, וציין כי יש פער אדיר בין ייצוגו בתקשורת לשבחים שמאחורי הקלעים.

ניצן כהנא נתנה טר"ש ל"הנהגת הציבור המתנחלים" על רקע אלימות ביהודה ושומרון, אותה הגדירה כמסוכנת ביטחונית ודרשה הוקעה ציבורית. נתנאל איזק דחה את הטענה וטען כי ראשי הנהגת ההתיישבות מחנכים ומגנים, אך הציבור הזה מושחר ב"אלימות מילולית קשה מאוד" באולפנים במשך עשרות שנים. ללי דרעי העניקה צל"ש לשופטת יעל וילנר, שניהלה דיון בבג"ץ ב"צורה מופתית" ונתנה כבוד וזמן דיבור לכולם.

התחזיות לשבוע הבא

בתחזיות לסיום התוכנית, אריה יואלי העז ללכת רחוק וניבא: ארבעת החטופים יחזרו, המטה ייסגר, ונתניהו יקדים את הבחירות. ללי דרעי חזתה שיוגש בג"ץ נגד סגירת גלי צה"ל. ניצן כהנא חזתה כי לא משנה מה יקרה השבוע, היועמ"שית תהיה האשמה, ויהיה צורך לפטר אותה.