משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים היום (רביעי) על תוצאות חריגות בבדיקת זיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ. בעקבות הבדיקה המשרדים מודיעים כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת.
דיגום המים בוצע אמש לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון. בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו ב-11 בנובמבר 2025 נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.
רשימת הנחלים המזוהמים
חצבאני – מהגשר הרומי עד השפך לירדן.
ירדן – מגשר יוסף עד לשפך לכינרת.
יהודיה.
זאכי.
ג'ילבון.
בריכת המשושים.
צלמון – בריכת החרוב.
כזיב – בריכת עין טמיר, בריכת הדלבים ועין חרדלית.
דיגום נעשה אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מוסרים כי הם ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך.
