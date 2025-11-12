על פי התחזיות צפויים משבי רוח וכמויות גשמים גדולות בעיקר לאורך החופים, בהתאם לכך גם סכנות הצפה. שוטרי אגף התנועה החלו בהערכות מקיפה על מנת לסייע במידת הצורך במניעת סיכון חיים

בסוף השבוע הקרוב צפויה להגיע מערכת הגשם הראשונה והמשמעותית לחורף 2025. באגף התנועה נערכים לקראת שינויי מזג האוויר וקוראים לציבור להישמע להנחיות ולהימנע מסיכונים בכבישים.

על פי התחזיות צפויים משבי רוח וכמויות גשמים גדולות בעיקר לאורך החופים, בהתאם לכך גם סכנות הצפה. שוטרי אגף התנועה במחוזות השונים החלו בהערכות מקיפה על מנת לסייע במידת הצורך במניעת סיכון חיים.

במשטרה מציינים כי בהסתמך על אירועי העבר, ניתן לצפות לחסימת צירים ברחבי הארץ כתוצאה משיטפונות, קריסת עצים ופגיעה בתשתיות בתווך העירוני והבינעירוני.

הערכות אגף התנועה כוללת הכנת כוחות מתוגברים שיגיעו לצמתי דרכים בהם תידרש חסימת נתיבים והכוונת תנועה. במשטרה מציינים כי לאור צפי לעומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, מומלץ לנהגים להשתמש בתחבורה ציבורית.

ציבור הנהגים נקרא להתאים את הנסיעה לתנאי הדרך, להימנע מנסיעה בכבישים בהם יש הצפה, לשמור מרחק ולהאט את מהירות הנסיעה.

המשטרה קוראת לכלל הציבור לנהוג במשנה זהירות בקרבת מאגרי מים בהם קיימת סכנת נפילה, היסחפות וטביעה.

ר' אגף התנועה ניצב חיים שמואלי אמר כי: "בחודשים הקרובים יעמדו בפנינו אתגרים מבצעיים משמעותיים: שיטפונות, תאונות שמושפעות מרוחות עזות וחסימות כבישים בלתי צפויות. לצורך הערכות מיטבית לחורף נדרשת בראש ובראשונה שותפות בין המשטרה לרשויות הדרך השונות ולארגוני החירום וההצלה – לבין ציבור מקבלי השירות . בחורף, יותר מבכל עונה אחרת הכביש הופך לשדה שבו חוסר ודאות הוא דבר ודאי".