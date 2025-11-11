מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויירדו גשמים חזקים מלווים ברוחות וסופות רעמים. קיים חשש לשטפונות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, אז קיים חשש קל משטפונות בנחלי הערבה. בערב ובמהלך הלילה הגשמים יתחזקו בהדרגה בעיקר לאורך מישור החוף וילווו בסופות רעמים בודדות. לקראת בוקר יום שישי, קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפויים ממטרים לפרקים בצפון ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים.ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש מהצפות מקומיות במישור החוף. משעות הצהריים קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף. הגשמים יתמעטו וייחלשו במהלך היום.
