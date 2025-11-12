עובדי התחנה שמשתייכים לארגון עובדי צה"ל בהסתדרות, מכריזים היום (רביעי) על סכסוך עבודה. הסכסוך יחול על כמאה אזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה

עובדי התחנה שמשתייכים לארגון עובדי צה"ל בהסתדרות, מכריזים היום (רביעי) על סכסוך עבודה. לטענתם מדובר בהחלטה חד צדדית של שר הביטחון. הסכסוך יחול על כמאה אזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה.

העילה לסכסןך לדברי ארגון העובדים של גל"צ היא "החלטה החד צדדית ומיידית לסגירת תחנת גלי צה"ל וזאת מבלי שנוהל מו"מ בנוגע להשלכות סגירת התחנה, ולמרות שלהחלטה השלכות משמעותיות על זכויות ותנאי העבודה של העובדים, לרבות ביטחונם התעסוקתי עקב סיומי העסקה צפויים".

עוד נכתב כי מדובר ב"התנהלות חסרת תום לב ודורסנית, בפרט בהתחשב בעובדה שכבר הושגו הסכמות בין ארגון עובדי צה"ל לבין משרד הבטחון בנוגע לשינוי מבני בתחנה, לאחר ועדת זמיר שכבר בדקה את פעילות התחנה והחלה ליישם את מסקנותיה".

יו"ר ארגון עובדי צה"ל, מאיר בן הרוש הוסיף כי נפגש עם שר הביטחון בנוגע להמשך פעילותה של גל"צ והתאכזב: "יצאתי מהפגישה עם שר הביטחון שלצערי נשאר איתן בדעתו לסגור את התחנה. השר התחייב לשמור על עובדי התחנה. יתנהל מו"מ על עתיד העובדים, ולצד זאת הוא המליץ להמשיך את פעילותה של גלגל"צ. מדובר בהחלטה מוטעית, יחד נפעל עם ההסתדרות ואני אעשה הכול על מנת לשמור על ביטחונם ועתידם התעסוקתי של העובדים".