לאחר שהושגו הסכמות בין בשרד האוצר ללליכוד לגבי החוק למתן הטבות מס למשרתי מילואים, הציונות הדתית תחזור להצביע עם הקואליציה

מפלגת הציונות הדתית תחזור להצביע עם הקואליציה בעקבות פגישה שהתקיימה הערב (שלישי) בין צוות שר האוצר, יו"ר ועדת הכספים מילביצקי, יו״ר הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס בפגישה הושגו הסכמות לאישור החוק למתן הטבות מס למשרתי מילואים.

הצעת החוק תעבור בקריאה השנייה והשלישית בשבוע הבא במליאת הכנסת. להצעה יתווסף סעיף המקבע את התגמול בסך של כ- 3,000 ש״ח ללוחמי המילואים המשתכרים בשכר נמוך משנת 2026 ואילך. בעקבות הסיכום, כאמור המפלגה תחזור להצביע עם הקואליציה.

בשבוע שעבר מפלגת הציונות הדתית הודיעה על רקע המשך העימות של סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים מילביצקי כי תחרים את הצבעות הקואליציה עד שיאשרו את החוק שלה להטבות מס למילואימניקים.

לדבריהם, "על רקע סירובה של הליכוד לקדם את הצעת החוק של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, למתן הטבות מס למילואימניקים, סיעת הציונות הדתית לא תצביע עם הקואליציה עד לאישור חוק הטבות מס למילואימניקים בקריאה שניה ושלישית."