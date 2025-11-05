על רקע סירובה של הליכוד לקדם את הצעת החוק של סמוטריץ׳, למתן הטבות מס למילואימניקים, הציונות הדתית לא תצביע עם הקואליציה עד לאישור חוק הטבות מס למילואימניקים. בתגובה, תקף יו"ר הקואליציה: מסרב לכל פשרה שהוצעה לו

מפלגת הציונות הדתית הודיעה על רקע המשך העימות של סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים מילביצקי כי תחרים את הצבעות הקואליציה עד שיאשרו את החוק שלה להטבות מס למילואימניקים.

לדבריהם, "על רקע סירובה של הליכוד לקדם את הצעת החוק של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, למתן הטבות מס למילואימניקים, סיעת הציונות הדתית לא תצביע עם הקואליציה עד לאישור חוק הטבות מס למילואימניקים בקריאה שניה ושלישית."

כזכור, אתמול בוועדת הכספים תקף מילביצקי בחריפות את משרד האוצר במהלך הדיון שהתקיים בנושא הצעת החוק למתן הטבות מס ללוחמי המילואים. לטענתו, החוק מיטיב רק עם מי שמרוויח סכומים גבוהים ומגיע למדרגות המס.

בסיעה ציינו: ״מילואימניקים לפני כולם. מדינת ישראל חייבת להם הכל וזה גובר על כל שיקול פוליטי. לא ניתן לאף ח״כ לפגוע במילואימניקים״.

יו״ר הקואליציה אופיר כץ הוציא בתגובה הודעת חיזוק לחברו למפלגה: "חבל שמי שבמשך שלוש שנים יוצא נגד אולטימטומים וחרמות, פועל בצורה כזו במקום לפתור את העניין מהותית, ומסרב לכל פשרה שהוצעה לו. אנחנו מבקשים להיטיב עם כלל חיילי המילואים, ולא רק עם אלו בעלי ההכנסה הגבוהה. אני מגבה את יו״ר ועדת הכספים מילביצקי ואת חברי הוועדה על המאבק הצודק".