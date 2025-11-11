חדשות סרוגים

מועדים לשמחה: היסטוריה בספורט

התמודד מול אב מכה ומכחיש את יום הולדתו: פיני גרשון חוגג 74

התמודד מול אב מכה ומכחיש את יום הולדתו: פיני גרשון חוגג 74
פיני גרשון (צילום: עמי שומן-ישראל היום)
חדשות סרוגים שמחה רז

שמחה רז | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 11.11.2025 / 15:50

פיני גרשון הוא אחד הדמויות הבולטות בכדורסל הישראלי: סיפורו המרתק מתחיל עוד מילדות, היום לכאורה הוא חוגג 74, מה זה אומר? בואו איתי

פיני גרשון הוא אחד המאמנים המעוטרים בתולדות הכדורסל הישראלי, עם שלוש אליפות אירופה עם מכבי תל אביב (שיאן), ו-16 תארים ישראלים עם שלוש קבוצות שונות. המקום שלו בספר ההיסטוריה של הספורט הישראלי אמנם ברור, אך תאריך הלידה שלו לא. בתעודת הזהות שלו רשום את שהוא נולד ב-13 בנובמבר אך הוא טוען כי התאריך האמיתי הוא ה-11 בנובמבר, מה שבטוח שהוא אחד מהדמויות הצבעוניות ביותר בספורט הישראלי עם פה גדול וחוש הומור נפלא.

אז אנחנו נקשיב לטענתו של פיני גרשון ונחגוג לו היום יום הולדת, ונספר את סיפורו שמתחיל לא פשוט, אבל ממשיך בצורה הטובה ביותר. נספר לכם שפנחס יאיר 'פיני' גרשון נולד ב-13 בנובמבר 1951. הוא גדל בתל אביו, לאחותו קראו רזיאלה על שם מפקד האצ"ל דוד רזיאל. אביו נטש את משפחתו כשהיה בן שנה, ועבר לאנגליה, אימו התחתנה מחדש עם אדם אלים, שהיכה אותה ואת הילדים עד שגרשון עצמו התעמת אתו.

עד גיל 13 פיני גרשון שיחק בכלל עם הרגליים. הוא היה שחקן כדורגל בהפועל תל אביב. בגיל 13 התאהב בכדור הכתום וחצה את הכביש למכבי דרום תל אביב, קבוצת בת של מכבי תל אביב. אך גם קריירת הכדורסל נקטעה במהירות. בגיל 23 פרש ממשחק בעקבות פציעה קשה בירך, בעודו משחק בקבוצת הבוגרים של מכבי דרום.

פיני גרשון קוטע את ההגמוניה

את דרכו באימון הוא התחיל גם בקבוצה שלישית בתל אביב.  קבוצת הנוער של בית"ר תל אביב. הוא אימן שם שנתיים לפני שעלה לשנה אחת בבוגרים. ב-1977 יצא לראשונה מגבולות תל אביב כשאימן את הפועל חולון, אותה העלה לליגת העל. עונה לאחר מכן סיים במקום השישי. הוא המשיך לנדוד בין קבוצות בלי להשאיר יותר מדי חותם עד שהגיע להפועל גליל עליון בתחילת עונת 1992/93.

0 דיונים