התמודד מול אב מכה ומכחיש את יום הולדתו: פיני גרשון חוגג 74

פיני גרשון הוא אחד המאמנים המעוטרים בתולדות הכדורסל הישראלי, עם שלוש אליפות אירופה עם מכבי תל אביב (שיאן), ו-16 תארים ישראלים עם שלוש קבוצות שונות. המקום שלו בספר ההיסטוריה של הספורט הישראלי אמנם ברור, אך תאריך הלידה שלו לא. בתעודת הזהות שלו רשום את שהוא נולד ב-13 בנובמבר אך הוא טוען כי התאריך האמיתי הוא ה-11 בנובמבר, מה שבטוח שהוא אחד מהדמויות הצבעוניות ביותר בספורט הישראלי עם פה גדול וחוש הומור נפלא.
אז אנחנו נקשיב לטענתו של פיני גרשון ונחגוג לו היום יום הולדת, ונספר את סיפורו שמתחיל לא פשוט, אבל ממשיך בצורה הטובה ביותר. נספר לכם שפנחס יאיר 'פיני' גרשון נולד ב-13 בנובמבר 1951. הוא גדל בתל אביו, לאחותו קראו רזיאלה על שם מפקד האצ"ל דוד רזיאל. אביו נטש את משפחתו כשהיה בן שנה, ועבר לאנגליה, אימו התחתנה מחדש עם אדם אלים, שהיכה אותה ואת הילדים עד שגרשון עצמו התעמת אתו.
דברים טובים באים בזוגות: יום הולדת לתאומים שכיכבו במכבי ת"א
0
0
עד גיל 13 פיני גרשון שיחק בכלל עם הרגליים. הוא היה שחקן כדורגל בהפועל תל אביב. בגיל 13 התאהב בכדור הכתום וחצה את הכביש למכבי דרום תל אביב, קבוצת בת של מכבי תל אביב. אך גם קריירת הכדורסל נקטעה במהירות. בגיל 23 פרש ממשחק בעקבות פציעה קשה בירך, בעודו משחק בקבוצת הבוגרים של מכבי דרום.
פיני גרשון קוטע את ההגמוניה
את דרכו באימון הוא התחיל גם בקבוצה שלישית בתל אביב. קבוצת הנוער של בית"ר תל אביב. הוא אימן שם שנתיים לפני שעלה לשנה אחת בבוגרים. ב-1977 יצא לראשונה מגבולות תל אביב כשאימן את הפועל חולון, אותה העלה לליגת העל. עונה לאחר מכן סיים במקום השישי. הוא המשיך לנדוד בין קבוצות בלי להשאיר יותר מדי חותם עד שהגיע להפועל גליל עליון בתחילת עונת 1992/93.
באותם ימים מכבי תל אביב שלטה בליגה ללא עוררין. הפעם האחרונה בה היא לא זכתה באליפות הייתה בעונת 1968/69. 23 אליפויות רצופות, יחד עם שתי אליפויות אירופה באותם שנים וחמש סגניות באליפות אירופה, לא באמת הותירו תקווה לאף קבוצה אחרת. בעונה שלפני כן סיימה הפועל גליל עליון במקום הרביעי, והודחה בחצי גמר הפליאוף מול מכבי תל אביב, ולא הרבה ציפו לתוצאה שונה השנה.
גרשון וחניכיו הפתיעו כבר בעונה הסדירה כשלראשונה מאז אובדן האליפות ב-1970, סיימה מכבי תל אביב מתחת למקום הראשון. הפועל תל אביב סיימה ראשונה גליל עליון של פיני גרשון סיימה שנייה. מכבי תל אביב הסתפקה במקום השלישי. החלומות התחילו לרקום עור וגידים, כשגליל פגשה את הצהובים שוב בחצי גמר הפליאוף וניצחה את המשחק הראשון.
"אמא הבאתי גביע!"
מכבי תל אביב השוותה את הסדרה. גליל עלו שוב ליתרון וגם איבדו אותו עוד הפעם והכל התנקז למשחק החמישי המכריע. במשחק החמישי אותו אירחה גליל, ניצחו גרשון והשחקנים 80:88 בדרך לגמר היסטורי. בפעם הראשונה בתולדות הליגה הצהובים לא הייתה בגמר. לראשונה מזה 23 שנים נקבע שהאליפות לא תהיה של מכבי תל אביב. אחרי הניצחון אמר גרשון: "דובון כמוני אוהב קצפת, אבל אני כל כך רוצה את הדובדבן, מה שנתן לעונה את השם: "עונת הדובדבנים".
בגמר מול הפועל תל אביב ניצח גרשון בארבעה משחקים בדרך לאליפות ההיסטורית. הוא חקק את שמו באותיות זהב בהיסטורית הכדורסל הישראלי. לפני המשחק הרביעי סיפק עוד ציטוט צבעוני כשאמר לשחקניו: "אנחנו צריכים להיות עיוורים פיסחים וחרשים כדי לא לזכות באליפות". שלוש שנים אח"כ כשאימן את הפועל ירושלים לקח עוד תואר ממכבי תל אביב, כשזכה בגביע המדינה והביא לאדומים מהבירה תואר ראשון בהיסטוריה שהתחיל את המהפכה בקבוצה. אחרי הגמר קרא בקול :"אמא הבאתי גביע! גביע!".
לאורך השנים בראיונות התבטא בחריפות כנגד מכבי תל אביב והשליטה המוחלטת שלה בכדורסל. בסוף 1998 גרם להרבה הרמות גבה כשהתמנה למאמן הצהובים. הוא הגיע לקבוצה שהמשיכה לשלוט לחלוטין בליגה ולא איבדה אליפות מאז האליפות של גרשון בגליל. התל אביבים החתימו את גרשון כדי לחזור לטופ האירופי ממנו התרחקו.
פיני גרשון עם נאום המוקה
בעונה הראשונה הוא זכה בדאבל על חשבון האקסית מירושלים. באותה עונה חזרה מכבי תל אביב אחרי מספר שנים לשלב ההצלבה ביורוליג. גרשון המשיך לעוד שני דאבלים רצופים עם ניצחונות בגמר הגביע על האדומים. ויחד עם עוזרו דיוויד בלאט, הרכיבו השניים משחקנים די אלמונים, קבוצה שחזרה לפיינל פור אחרי למעלה מעשור אך הפסידה בגמר לפנאתינייקוס של עודד קטש.
בקיץ החתים גרשון את מי שעתיד להיות אחד הזרים הכי גדולים בתולדות מכבי תל אביב – אנתוני פארקר. באותה שנה הוקם מפעל מתחרה אליו עברו חלק מהקבוצות, ומכבי תל אביב ניצלה את זה בדרך לגמר שני ברציפות מול פנאתינייקוס בלי קטש הפצוע. אחרי שפיגרה רוב המשחק, זכתה ניצחו הצהובים 67:81 וזכו בגביע השלישי בתולדותיהם. גרשון החזיר את הגביע האירופי לתל אביב אחרי 20 שנה.
מספר חודשים לאחר מכן נאם גרשון בפני קצינים בצה"ל נאום ידוע לשמצה בשם: "נאום המוקה", במהלכו אמר: "גם בין השחורים יש צבעים: יש שחור כהה ויש מוקה. המוקה הם יותר חכמים. בדרך-כלל השחורים הכהים הם מהרחוב. אני לא צוחק. אלה שטיפה יותר מעורבים, כמו אנדרו קנדי למשל, אתה רואה את המעמד שלו. את האישיות שלו. הוא בודק אותך והוא חכם. השחורים האחרים הם באמת טמבלים. מה שתגיד להם הם כמו עבדים. תגיד להם לעשות ככה. הם יעשו ככה".
פיני גרשון בלב הסערה
הנאום הגזעני עורר סערה וגרשון עזב את מכבי תל אביב. הוא אמר: "הייתה לי אחלה קריירה ולא יכולתי לסיים אותה יותר טוב. זה הכי טוב שיכולתי לקבל". שנתיים לאחר מכן החליט שמעון מזרחי להחזיר אותו לתל אביב. ההחלטה התקבלה אחרי שנתיים בלי גמר היורוליג. הוא חזר לקבוצה בעונת 2003/04 למרות סערה ציבורית.
הוא עמד במשימה עם נס ז'לגריס במשחק האחרון בטופ 16 בו חזרו הצהובים מפיגור שש נקודות 15 שניות לסיום. משם המשיך בדרך לגמר בתל אביב מול סקיפר בולוניה. בגמר מול האיטלקים סיפקו חניכיו של גרשון את הגמר החד צדדי בהיסטוריה עם ניצחון צהוב 74:118. הוא הצליח לשחזר את ההישג עם בעונה שלאחר מכן עם ניצחון 78:90 על טאו ויטוריה. אליפות אירופה חמישית למכבי תל אביב, ושלישית לפיני גרשון.
שנה לאחר מכן בעקבות סכסוך עם אחד מראשי הקבוצה, עבר לאמן את אולימפיאקוס היוונית. מיוון אחרי שנה אחת בלבד עבר לאמן את נבחרת בולגריה. עם הבולגרים רשם עוד הישג מרשים כשהעפיל לאליפות אירופה על חשבונה של נבחרת איטליה אחרי שלוש אליפויות בהן לא העפילו. בטורניר עצמו הגיע למקום ה-16.
סיום הקריירה המקצועית
ב-2008 חזר לעוד שלוש שנים במכבי תל אביב במהלכן זכה בעוד אליפות, והפסיד אחת להפועל גלבוע גליל, מאז לא חזר לתפקיד של מאמן ראשי. בינואר 2015, מונה ליועץ ומפתח כדורסל הגברים באיגוד הכדורסל, וגם למנהל מקצועי של כל נבחרות ישראל בכדורסל גברים ב-2018 ו-2019, כמנהל המקצועי של הנבחרות, היה שותף לזכייה של נבחרת העתודה באליפות אירופה, וגם להגעה לגמר בקיץ 2023.
באפריל האחרון עזב את איגוד הכדורסל וחודש לאחר מכן מונה למנהל על מקצועי במכבי רמת גן ביוני מונה למנהל המקצועי בנבחרות הצעירות של בולגריה. לאורך ה-15 השנים האחרונות גרשון גם פעיל בתקשורות. הוא כתב באתר ONE, והנחה תוכנית ראיונות בערוץ הטלוויזיה שלהם.
בקיץ 2013 החל לשמש גם כפרשן במשחקי מכבי תל אביב ומשחקי נבחרת ישראל בערוץ הספורט. ב-2021 התחיל להגיש פודקסט יחד עם העיתונאי נדב צנציפר. אהרל'ה ויסברג את צנציפר ושמו של הפודקסאט שונה ל"פיני וחברים". האם פיני גרשון הוא גדול מאמני הכדורסל הישראלי?
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים