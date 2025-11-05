תרגיל משותף בין חיל האוויר לחיל האוויר היווני התקיים מעל שמי יוון. במסגרת התרגיל, שני חילות האוויר תרגלו תדלוק אווירי של עשרות מטוסי קרב

תרגיל משותף בין חיל האוויר לחיל האוויר היווני התקיים השבוע (השני) מעל שמי יוון. במסגרת התרגיל, שני חילות האוויר תרגלו תדלוק אווירי של עשרות מטוסי קרב יווניים.

תרגיל זה הוא חלק מתוכנית האימונים השנתית. חיל האוויר מקיים תרגיל תדלוק אווירי עם יוון באופן קבוע מספר פעמים בשנה. התרגיל דימה טיסה מבצעית ותדלוק מטוסי קרב למרחקים ארוכים. במשך מספר שעות, מטוסי הקרב הצטרפו יחד למטוסי התדלוק ותודלקו על ידי המטוסים כדי להמשיך במשימותיהם.

מצה"ל נמסר כי משימתה העיקרית של טייסת 120 המשתתפת בתרגיל, היא תדלוק לטיסות ארוכות טווח – המאפשרת למטוסי הקרב לשמש כ”זרוע ארוכה” למען מדינת ישראל.