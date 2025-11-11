ברקע הדיונים על תקציב הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם תוקף בחריפות את משרד האוצר ומאשים אותו בעיכוב עסקאות קריטיות במיליארדים, בהן רכש חימושים, רחפנים ומיגון יישובים בגבולות • לדבריו, בזמן שאיומים גוברים מאיראן ומחזיתות נוספות, האוצר "בולם את ההצטיידות החיונית לביטחון המדינה"

מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, קיים דיון היום (שלישי) עם פורום הנהלת המשרד ברקע הדיונים על תקציב הביטחון, ובו האשים את משרד האוצר בעיכוב חתימה על עסקאות חיוניות למערכת הביטחון. לדבריו, מדובר בעשרות עסקאות בהיקף של מיליארדי שקלים, המשפיעות ישירות על כשירות הצבא וביטחון המדינה.

ברעם ציין כי לאחר שנתיים של מלחמה רב-זירתית חסרת תקדים, משרד האוצר "מסיט את הקשב ומתמקד בסוגיות שהשפעתן שולית ביחס לאיומים הגוברים מאיראן ומחזיתות נוספות". לדבריו, "מדינת ישראל מחויבת להשקיע עכשיו בהצטיידות מסיבית, במתכונת חירום, כדי להשיב את המערכים הלוחמים לכשירות מלאה".

עוד באותו נושא עם 55 חכ"ים בלבד: החוק להגדלת תקציב הביטחון עבר בכנסת 18:59 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד הוסיף המנכ"ל כי בין העסקאות שמעוכבות נמצאות רכש חימושים, חלפים לטנקים, רחפנים ליחידות המתמרנות, מיגון יישובים בגבול הצפון והדרום והקמת המכשול בגבול המזרחי פרויקט שאושר על ידי ועדת השרים להצטיידות. לדבריו, האוצר מסרב לחתום על ההסכמים למרות התגברות האיומים.

ברעם הדגיש כי מערכת הביטחון פועלת להפקת לקחים ולייעול, אך דחה את טענת האוצר כי המשרד חוזר על שגיאות העבר: "אז, אחרי מלחמת יום הכיפורים, תקציב הביטחון עמד על 35% מהתוצר והוביל ל'עשור האבוד'. היום, לאחר שנת מלחמה עצימה, התקציב עומד על 6.7% מהתמ"ג בלבד, ודרישתנו התקציבית תעמיד אותו בעוד כשנתיים על כ־5% תוצר בלבד".