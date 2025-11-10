נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, שוחרר ממאסר לאחר 21 יום בלבד, אף שנגזרו עליו חמש שנות מאסר בגין קונספירציה פלילית.

שלושה שבועות בלבד לאחר שעשה היסטוריה, והפך לנשיא הצרפתי הראשון שנידון והוכנס לעונש מאסר פלילי, ולמרות שנגזרו עליו לא פחות מחמש שנים באשמת "קונספירציה פלילית". נשיא צרפת לשעבר, ניקולאי סרקוזי, שוחרר ממעצר 21 יום אחרי שצעד אל כותלי בית הכלא.

סרקוזי, שכיהן כנשיא צרפת בין השנים 2007 ל־2012, תיאר את תקופת כליאתו כ"סיוט", זאת למרות ששהה במאסר פחות מחודש.

עורגי דינו של סרקוזי הגישו ערעור על מאסרו לבית הדין לערעורים בפריז, כאשר יחד איתו, הגישו בקשה לשחרורו ממאסר עד להחלטת בית הדין. בית המשפט הפריזאי לערעורים קיבל את בקשתם, והורה על שחרורו המיידי בכפוף לפיקוח שיפוטי ומשטרתי.

סרקוזי יעזוב את כלא לה־סנט שבפריז כבר בשעות הקרובות, וצפוי להישאר משוחרר תחת תנאים מגבילים עד לקבל החלטה מלאה בערעורו.

הפרשה, שזעזעה את המערכת הפוליטית בצרפת וגררה ביקורת ציבורית נרחבת, הפכה את סרקוזי לדמות השנויה ביותר במחלוקת בתולדות הרפובליקה החמישית, ולנשיא הצרפתי הראשון בהיסטוריה שנכנס בפועל לכלא.