ליגת העל סוגרת עשרה מחזורים וזה הזמן לעצור ולסכם: מי מלך השערים, מי עשתה הכי הרבה תיקו? מי המפתיעה ומי המאכזבת?

המחזור העשירי בליגת העל נסגר אמש (ראשון) עם הניצחון העצום של בית"ר ירושלים שהביסה 2:6 את מכבי תל אביב. הכדורגל שלנו יוצא להפסקה של שלוש שבועות, וזה הזמן לסכם כמעט שליש ליגה.

הפועל באר שבע מוליכה את הטבלה עם 25 נקודות מתוך 30 נקודות. מאחריה מכבי תל אביב עם 23 נקודות ובית"ר ירושלים סוגרת את שלישית הצמרת עם 20 נקודות. מי שלא שם היא מכבי חיפה שנמצאת עמוק בשיפולי הטבלה עם 12 נקודות בלבד.

המרשימות:

הפועל באר שבע ומכבי נתניה

הפועל באר שבע הגיעה לעונה חבולה אחרי הטראומה של אובדן האליפות בעונה שעברה והתחילה אותה בסערה. היא הייתה מושלמת עד המחזור השביעי, וכבשה מספר אדיר של שערים. במחזורים האחרונים היא קצת נחלשה אבל היא עדיין ראשונה וניצחה בשבוע שעבר את בית"ר ירושלים. פגרת הנבחרות באה לה בזמן, לאור הירידה המשמעותית ביכולת של מכבי תל אביב וחוסר הניסיון של בית"ר ירושלים לדעתי היא המועמדת מספר 1 לאליפות.

מי שהתחילה את העונה בצורה הפוכה מהפועל באר שבע היא מכבי נתניה. היהלומים התחילו עם 0 נקודות בשלושת המחזורים הראשונים, אך מאז הם ברצף אדיר של שישה ניצחונות בשבעה משחקים. נתניה נמצאת במקום הרביעי עם 18 נקודות. הם נמצאים במאזן שוויוני לחלוטין עם 20 שערים שהבקיעו ומספר זהה של שערים שספגו. במשחקים שלהם הובקעו הכי הרבה משחקים בליגת העל. אחרי הפגרה הם יתארחו בטדי שצפוי להיות מלא, למשחק מסקרן במיוחד.

המפתיעות של ליגת העל:

בית"ר ירושלים ומ.ס אשדוד

עד אתמול הייתי שם את בית"ר בקטגוריה הקודמת. היא קבוצת צמרת וכולם ידעו את זה מראש, והיא נמצאת במקום שציפו ממנה במקום השלישי, לא רחוק מהפסגה. אבל אתמול הירושלמים הביסו בתוצאה אסטרונומית 2:6 את מכבי תל אביב והפכו לקבוצה שהבקיעה הכי שערים אחרי הפועל באר שבע (למכבי ת"א על הנייר יש יותר, אבל שלושה מהם בניצחון טכני). חניכיו של ברק יצחקי הראו אתמול שהם רמה מעבר למה שמצפים מהם, האם הם יכולים לזכות באליפות?

במקום השישי בסיום העשור הראשון של המחזורים נמצאת מ.ס אשדוד. הקבוצה מעיר הנמל בילתה בעונה שעברה מתחת לקו האדום מחזורים ארוכים, והיא נראה שהיא בדרך הבטוחה לליגת העל. היא ניצלה על חודם של שתי נקודות, ואף אחד לא ציפה למה שיקרה העונה. האדומים צהובים אמנם התחילו את העונה עם הפסד לסכנין ותבוסות מול מכבי חיפה והפועל תל אביב, אבל מאז הם נראים נהדר, כולל סחיטת תיקו מהפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, ו-1:4 גדול על הפועל חיפה. אחרי הפגרה הם יפגשו את מכבי תל אביב, יאתגרו גם אותם?

סוגרות את הפליאוף העליון

התל אביביות

מכבי והפועל תל אביב הם הקבוצות האחרונות שלא דיברנו עליהם מהפליאוף העליון. הצהובים שמנהלים במקביל לליגה קמפייין קשה בליגה האירופית, לא נראים טוב בליגה. לא רק התבוסה מול בית"ר ירושלים, האלופה גם פתחה את השנה עם מחיצת יריבות חלשות, לא ניצחה השנה את מכבי חיפה החלשה, ומתקשה במחזורים האחרונים מול קבוצות מתחתית הטבלה. הסגל נחלש משנה שעברה אך לא בצורה משמעותית, ויהיה מעניין לראות אותם בסיום הקמפיין האירופי. האם זה שובע או החלשות? נגלה בהמשך.

מנגד הפועל תל אביב שרק חזרה לליגת העל, פתחה את העונה עם ניצחונות אדירים. האדומים ניצחו את בית"ר במשחק אדיר, הביסו את אשדוד והיו לא רחוקים מסחיטת נקודות מהפועל באר שבע. מאז פיצוץ הדרבי, נראה שהראש יצא מהכדורגל. חניכיו של אליניב ברדה, הפסידו בגמר גביע הטוטו לבית"ר ירושלים, הפסידו לנתניה בליגה והתרחקו מהצמרת. אחרי הפגרה הם יארחו את בני סכנין, יחזרו לכושר של תחילת העונה?

המאכזבות

מכבי חיפה והפועל ירושלים

מכבי חיפה היא אחת הקבוצה הגדולות בישראל, אבל כמו שכתבנו פה היא נמצאת במשבר אדיר. עוד לפני המשחק הראשון של ברק בכר, כתבתי על כך שהוא לא הפתרון. בינתיים בכר ללא ניצחון והירוקים סופרים משחק שביעי ברציפות ללא ניצחון. בכר המאמן המעוטר בישראל, לא מצליח להוציא מהבוץ את הספינה הטובעת של הירוקים, שאיבדו לא פחות מ-13 נקודות העונה בעשר הדקות האחרונות יותר ממה שהם השיגו (12). הקבוצה מהכרמל במקום השמיני בטבלה. אחרי הפגרה הם יתארחו אצל הפועל פתח תקווה, הרצף ישבר?

הפועל ירושלים נמצאת מתחת לקו האדום בליגת העל. זה לא דבר מופרך במיוחד, כי הירושלמים זזים בין שיפולי הפליאוף לעליון לתחתית הטבלה בכל חמש שנותיהם בליגת העל. אז למה היא מאכזבת? כי חניכיו של זיו אריה ללא ניצחון אחרי עשרה מחזורים. הם היו עם אפס נקודות אחרי שישה מחזורים ומאז הם ברצף של ארבע תוצאות תיקו. כבר עכשיו עם במרחק של שש נקודות מחוף מבטחים, כשרק בני ריינה עם נקודה בלבד מתחתיהם. אחרי הפגרה הם יצפינו לקריית שמונה. יביאו ניצחון ראשון?

קצת נתונים מליגת העל

הבקיעה הכי הרבה: הפועל באר שבע (26)

הבקיעה הכי קצת: הפועל ירושלים ובני ריינה (7)

ספגה הכי הרבה: בני ריינה (27)

ספגה הכי קצת: הפועל באר שבע (8)

הכי הרבה תיקו: מכבי חיפה (6)

רק חמש קבוצות במאזן חיובי: הפועל באר שבע (+18). מכבי ת"א (+15). בית"ר ירושלים (+10), מכבי חיפה (+6), הפועל ת"א (+3).

מספר שערים: 224 (3.2 למשחק).

מלך השערים: דן ביטון (הפועל באר שבע) עם 9. טריוואנטה סטיוארט (מכבי חיפה) עם 8.

מלך הבישולים: יוג'ין אנסה (מ.ס אשדוד) עם 5.

הניצחון הגדול ביותר: הפועל באר שבע 0:7 על עירוני טבריה.

תוספת: הנתונים מהניצחון העצום של בית"ר על מכבי תל אביב

זאת הייתה השישייה הראשונה בהיסטוריה של בית"ר במשחק חוץ בליגה. זה הניצחון הגבוה ביותר של הירושלמים על אלופה. מאז 2015 מכבי תל אביב לא ספגה רביעיה ומעלה בבית. הקודמת שעשתה זאת? בית"ר בניצחון 2:4 ב-2015. מאז ה-5:0 למכבי חיפה ב-1994 הצהובים לא ספגו חמישיה, ומאז ה-0:10 לירוקים שש שנים קודם הם לא ספגו שישייה.