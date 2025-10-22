מכבי חיפה בתוך תהליך סחרור מאז האליפות האחרונה, המינוי החוזר של ברק בכר דומה למה שעובר על מנצ'סטר יונייטד וזה לא דבר טוב

מנצ'סטר יונייטד הוא אחד המועדונים הגדולים בעולם עם עשרים אליפויות אנגליה ושלוש אליפויות אירופה, אין ספק שהוא בגדולתו. מכבי חיפה הולכת ונהיית דומה לו, וזה דבר לא טוב. אמש (שלישי) מכבי חיפה החזירה את ברק בכר חצי שנה אחרי שפיטרה אותו. זה קרה אחרי שהיא פיטרה את דייגו פלורס שהשיג תשע נקודות בלבד אחרי תשעה מחזורים.

החזרתו של המאמן שזכה עם הירוקים בשלוש אליפיות היא לא דבר טוב במיוחד. מכבי חיפה הגיעה לפני שלוש שנים לשיא מדהים, עם שלוש אליפויות רצופות שהגיעו אחרי עשור שחור והופעה מדהימה בליגת האלופות. בסיום האליפות השלישית ברק בכר עזב את המועדון ועבר לאמן את אלופת סרביה הנצחית הכוכב האדום בלגרד.

במקביל מכבי חיפה לא חיפשה מאמן ברמה גבוהה שיכנס לנעליו. היא מינתה את מסאי דגו הצעיר שאימן את קבוצת הנוער. דגו הציג חצי עונה לא רעה, למרות עזיבת כוכבים עד שהכוכב הגדול צ'ארון שרי עזב, והקבוצה איבדה גובה ויצאה מהמאבק. בנתיים בכר לא הצליח בסרביה והיה פנוי. מכבי חיפה בהחלטה מהירה החזירה אותו ופיטרה את דגו למרות הנתונים הלא רעים של דגו.

במקביל לפארסות המאמנים מכבי חיפה איבדה את הנכסים שלה ולא ניצלה את ההכנסות העצומות מהאליפות וליגת האלופות כדי להשתפר ולברוח לליגה, אלא להפך נחלשה משמעותית בסגל, אך המשיכה לטעון כלפי חוץ שהסגל ממשיך. בכר לא הצליח בניסיון החזרה שלו, עם ניצחון אחד בלבד מול הגדולות ותבוסה 1:5 בדרבי שהביאה לפיטוריו.

מנצ'סטר יונייטד תשנה כיוון?

שוב הסגל לא השתפר משמעותית, אך הקבוצה לא הודתה בזה ותלתה את הבעיה במאמן. היא מינתה את דייגו פלורס שהיה עוזר מאמן בקבוצות גדולות מאירופה, ומאמן ראשי בקבוצות קטנות ללא הישגים משמעותיים. שוב המועדון לא בנה סגל מספיק טוב, ולא שינה הרבה בצווות המקצועי. פלורס בנוסף אכן עשה טעויות אבל אחרי שבעה מחזורים ללא סבלנות שוב פיטרו מאמן והחזירו את בכר.

מנצ'סטר יונייטד נשלטה במשך 29 בידי איש אחד אלכס פרגוסון, שהשלים מהפך מדהים באנגליה. הוא סגר פער של 12 אליפויות מליברפול ושלט ביד רמה בליגה הטובה בעולם. מאז עזיבתו עברו תשעה מאמנים ב-12 שנים. מועדון הפאר המשיך להדרדר משפל לשפל, עם השפלות אדירות, כולל 0:7 אדיר מהיריבה השנואה ליברפול.

למרות זאת, המועדון לא הבין שהוא צריך שינוי עמוק הרבה מעבר למאמן. הוא פיטר שוב ושוב מאמנים. השיא היה בעונה שעברה, כשהקבוצה סיימה במקום ה-15 עם מאזן שערים שלישי ו-18 הפסדים מול 11 ניצחונות. אך דווקא הפעם המועדון נתן גיבוי לרובן אמורים המאמן הנוכחי, ולא פיטר אותו. השבוע יונייטד ניצחה את ליברפול. המשך העונה יגלה האם יש פה שינוי כיוון.

ברק בכר יצליח להחזיר את מכבי חיפה לפסגה?

בכל מקרה נחזור למכבי חיפה. הירוקים שלטו ביד רמה בכדורגל הישראלי בין 1984 ל-2010 עם 12 אליפויות לעומת ארבע בלבד של מכבי תל אביב, בנוסף לאליפות הקיזוז המפורסמת והאליפות שאיבדו על הפרש שערים. הקבוצה מהכרמל חלמה לעשות למכבי תל אביב את מה שיוניייטד עשתה לליברפול ולעקוף אותה במספר אליפויות.

אבל אז נכנס לתמונה מיץ' גולדהאר שרכש את מכבי תל אביב ב-2009. מאז 2013 אז הצהובים זכו באליפות הראשונה תחת גולדהאר. יעקב שחר האיש שההישגים של מכבי חיפה רשומים על שמו, לא הצליח להעמיד קבוצה ראויה שתחחרה מולם במשך עשור. ההצלחה של מכבי תל אביב הכניסה ללחץ את מכבי חיפה, שעשתה במשך עשור סדרת טעויות ניהוליות אחת אחרי השנייה.

שלוש האליפויות הגיעו בזכות למידה של המועדון ופגיעה מדהימה בשחקנים וכמובן בזכות ברק בכר ומרקו בלבול שהרים את הקבוצה לפניו. אבל מאז האליפות השלישית, נראה שמכבי חיפה חוזרת על אותם טעויות של העשור השחור. האם הפעם אחד המועדונים הגדולים בישראל, יצליח לחזור לבמה מוקדם יותר? זה תלוי הרבה, האם יסתפקו בברק בכר, או יעשו יחד איתו חריש עמוק.