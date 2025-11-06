ראש האופוזיציה יאיר לפיד החליט לגבות את היועמ"שית, זאת למרות שהייעוץ המשפטי של משרד המשפטים כתב לה מוקדם יותר היום שהיא נמצאת בניגוד עניינים

ראש האופוזיציה יאיר לפיד החליט לגבות את היועמ"שית גלי בהרב מיארה, זאת למרות שהייעוץ המשפטי של משרד המשפטים כתב לה מוקדם יותר היום שהיא נמצאת בניגוד עניינים בכל הנוגע להדלפת הסרטון בפרשת שדה תימן, והתצהיר השקרי שהפצ"רית הגישה לבג"ץ.

עוד באותו נושא העותרים נגד היועמ"שית: "גלי בהרב מיארה עושה צחוק מכולנו" 13:54 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לדברי לפיד: "ההתקפה הנוכחית של הממשלה על היועצת המשפטית לממשלה היא התקפה על המדינה, על הדמוקרטיה, על שלטון החוק. שר משפטים אנרכיסטי גורר אותנו לתהום, וגלי בהרב מיארה היא המחסום האחרון בפני הכאוס. אני מחזק אותה במאבק הצודק ביותר בתולדות המדינה".

לא נמסרה התייחסות לניגוד העניינים.