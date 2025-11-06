במהלך סיור בלוד הותקף יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין באיומים מצד תושב ערבי שאמר לו ולפעיליו "תעופו מפה או שאני שורף לכם את הרכבים" • כעבור זמן קצר הזמין החשוד ניידת משטרה למקום בטענה כי רכבי הסיור חונים סמוך לביתו

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, ספג איומים הבוקר (חמישי) מערבי תושב לוד במהלך סיור שקיים בעיר ואמר: "תעופו מפה או שאני שורף לכם את הרכבים". כשראה התוקף שהאיומים אינם מפחידים את משתתפי הסיור, הזמין להם ניידת משטרה בטענה שהם חונים בכביש המוביל לשכונה בה הוא מתגורר.

האירוע התרחש בעת סיור של חברי ופעילי מפלגת זהות בעיר לוד. במהלך הביקור פגש פייגלין תושבים ופעילים מקומיים בשכונת גני אביב, בה התגורר יגאל יהושע הי"ד שנרצח בפרעות תשפ"א, ובבית הכנסת דוסא שהוצת ונשרף במהלך אותם המאורעות.

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין אמר בסיום הסיור: "במאורעות תשפ"א התחננו יהודים לכודים לסיוע משטרתי ובמשך ימים ארוכים נותרו ללא מענה, וזאת כשבתי כנסת נשרפים לנגד עיניהם, מאות רכבים מוצתים ועשרות בתים נפרצים ונבזזים בלי שום התערבות של משטרת ישראל. במקרה הזה, נוכח קריאתו של ערבי שאיים לשרוף את רכבנו, הגיעה המשטרה תוך שלוש דקות!

שורש הבעיה בלוד, בנגב ובגליל ושאר הערים המעורבות הוא שמדינת ישראל חשה צורך להתנצל על עצם קיומה ורואה בערבים את בעלי הבית הצודקים בארץ הזו. מי שאין לו זהות אין לו את תחושת הצדק בארץ, ומי שלא פועל מתוך תחושת צדק מאבד את הזהות. מפלגת זהות תשיב את הזהות הלאומית האיתנה, את תודעת הצדק שמתוכה פועלת ההנהגה הישראלית, ולכן גם את המשילות בכל רחבי המדינה".