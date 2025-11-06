יצחק בם עורך דינו של חבר הכנסת צבי סוכות שלח מכתב למשטרה בו הוא דורש לבטל את החקירה נגדו בפרשת שדה תימן

יצחק בם עורך דינו של חבר הכנסת צבי סוכות שלח היום (חמישי) מכתב למשטרה בו הוא דורש לבטל את החקירה נגדו בנושא שדה תימן שנפתחה בהוראת היועמ"שית.

ח"כ צבי סוכות פנה למשטרה באמצעות עו"ד יצחק בם בדרישה לבטל את הזימון לחקירה אשר נקבעה לו לשבוע הבא ביחידת ההונאה של מחוז הדרום, וזאת בעקבות התנהלות היועמ"שית בפרשיית שדה תימן. לדברי עו״ד בם, החקירה מתייחסת לחשד ל״פריצה״ לבסיס שדה תימן בקיץ האחרון, אך אין היא יכולה להתנהל ביושרה במערכת שלדבריו נגועה בשחיתות ובניגוד עניינים חמור.

סוכות זומן לחקירה בעקבות פרשת שדה תימן

במכתב מציין עו״ד בם, אשר מייצג את הח"כ יחד עם עו"ד עדי קידר מטעם ארגון חוננו, כי ח״כ סוכות זומן לחקירה בעקבות אירוע שבו לוחמי כוח 100 נעצרו בידי רעולי פנים שהתבררו כשוטרים צבאיים, ומוסיף כי לנוכח מה שהוא מגדיר כריקבון מוסדי חמור, יש לבטל את הזימון. לדבריו, בעקבות גל ביקורת ציבורית נגד הפרקליטות הצבאית והמשטרה הצבאית, הפרקליטה הצבאית הראשית הדליפה לערוץ 12 סרטון ערוך באופן מגמתי כדי להציג את הלוחמים באור שלילי.

עוד נכתב כי לאחר הגשת עתירות לבג"ץ בדרישה לחקור את ההדלפה, הוקם צוות בדיקה בראשות סגן הפצ"רית ובפיקוחה של היועצת המשפטית לממשלה, אך לטענתם הוא פעל למראית עין בלבד, נמנע מביצוע פעולות חקירה בסיסיות והתעלם ממידע שהוצע לו על ידי התובע הצבאי הראשי. למעשה, בכירים בפרקליטות הצבאית היו מודעים למעורבות הפצ״רית בהדלפה, אך הוגשו תצהירים כוזבים לבג״ץ שמנעו את חשיפת האמת.

עורכי הדין ציינו כי גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שנדרשה לפקח על הבדיקה, נמנעה מלעצור את המחדלים והגישה לבג״ץ תגובות ש״אמת נעדרה מהן״. לדבריו, כאשר פתחה לבסוף בחקירה, ננקטו מהלכים שאפשרו לפצ״רית לפרסם את גרסתה ולחמוק מהפקדת מכשירה הנייד, (שנעלם כאמור "באורח פלא") שהוא לדבריו הראיה המרכזית בתיק.

סוכות נגד היוע"משית: "איבדה את יושרתה"

בסיום המכתב קובע עו״ד בם כי היועצת המשפטית לממשלה מצויה בניגוד עניינים חמור בין חובתה הציבורית לחקור באמת ובין רצונה לחפות על חלקה בטיוח, ולכן מערכת המשפט שאותה היא עומדת בראשה "איבדה את יושרתה ואת אמון הציבור בה" ואינה יכולה עוד לנהל חקירה בפרשה זו. לפיכך דרש לבטל את זימונו לחקירה של ח״כ סוכות.

״מערכת שאיבדה את יושרתה ואת אמון הציבור בה אינה יכולה לחקור, כיוון שאמת אינה תכלית חקירתה. על כן אבקשכם לבטל את הזימון לחקירה של ח״כ צבי סוכות״, נכתב.

עורכי דינו של ח"כ צבי סוכות יצחק בם ועו"ד עדי קידר מארגון חוננו מסרו : "בעת הזו שמגדל הקלפים של ארועי שדה תימן קרסו ונחשפה השחיתות שליוותה את התיק מראשיתו, הדבר האחרון שצריכה לעשות משטרת ישראל זה לחקור חברי הכנסת על פעילותם מחויבת המציאות, ועל פי חוק, לפקח ולמנוע את הפגיעה בחיילי צה"ל".