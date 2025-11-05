ניסיון התאבדות וזריקת הטלפון, מעצרי ענק בהסתדרות והתפרקות שומרי הסף. "פראייר מי שמשלם במדינה על נטפליקס". צפו בפאנל כיפות ברזל דן באירועי השבוע

"פראייר מי שמשלם על נטפליקס במדינת ישראל" השבוע עסקה תוכנית 'כיפות ברזל' באתר סרוגים בסערות הפוליטיות והמשפטיות המטלטלות את המדינה. סערת הפצ"רית, התפרקות שומרי הסף ופרשיית השחיתות בהסתדרות.

נתנאל איזק, מנחה התוכנית, פתח את הדיון כמובן בסערת מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית (פצ"רית) יפעת תומר ירושלמי, וטען כי "קצב האירועים סביב הפצ"רית… מוכיח, שפראייר מי שמשלם על נטפליקס במדינת ישראל".

אריה יואלי, עורך אתר סרוגים, התייחס לאירוע "השיא של ה'אמרנו לכם'" וטען כי "הכל שם רקוב מבפנים. כל מערכת המשפט ושלטון החוק, מתגלים בדיוק כמו שהימין הזהיר – יד לוחצת יד ואחד מחפה על השני".

אבי בלומנטל, יועץ אסטרטגי, סיכם את האירוע כמבטא את שלטון "קבוצה מאוד מאוד קטנה שהיא שולטת". לדעתו, הפתרון טמון ב"לגוון קצת את המערכת" ולהסליל "אנשים מגיוון חברתי, גם מהימין, גם מהשמאל" למערכות כמו חיל האוויר ומערכת המשפט.

מורן שמואלוף, יועצת תקשורת, הדגישה את הנזק ההסברתי: "מה שהיא עשתה כאן זה לא רק נזק פנימי לתוך מדינת ישראל זה איך אנחנו נראים בעולם".

איזק הוסיף כי אחרי שהפצ"רית הכחישה הדלפה, התברר שכן הייתה הדלפה, ובתוך שלושה ימים "פרקליטה צבאית ראשית מביימת התאבדות זורקת את הנייד שלה". הוא טען: "מתברר שהבן אדם שהיה אמור להגן על חיילי צה"ל פעל נגד חיילי צה"ל ומתנהג עכשיו כמו אחרון המאפיונרים".

לבטל את המוסד הזה שנקרא הסתדרות

"השחיתות היא עצם קיומה של ההסתדרות" הדיון עבר לפרשת השחיתות בהסתדרות העובדים, שם נעצרו למעלה מ-300 אנשים לחקירה בפרשיית טובות הנאה. מורן שמואלוף קראה לבטל את המוסד: "מבחינתי לבטל את המוסד הזה שנקרא הסתדרות לגמרי", ובירכה את יחידה 433. אבי וידרמן הביע צער על המצב, וטען כי ההסתדרות "צריך רפורמה כמו שעשה חיים רמון בשעתו עד הסוף", כיוון ש"לעובד הקטן אין מי שייצג אותו".

אריה יואלי טען כי ההסתדרות הפכה למיותרת: "הכל שם מיותר", וציין כי "עצרו 300 אנשים אחרי שנתיים של חקירה שזה מאוד מייצג את ההסתדרות – חוסר יעילות משווע". אבי בלומנטל הסכים וקבע נחרצות: "אני חושב שעצם קיומה של ההסתדרות הוא שחיתות", וסיכם: "הגיע הזמן שתהיה פה תחרות אמיתית".

מה שווה החוק אם לא משתמשים בו?

עונש מוות למחבלים – טוב או מיותר? במסגרת פינת "הטוב, הרע והמיותר", דנו חברי הפאנל בחקיקת חוק עונש מוות למחבלים שעבר בקריאה ראשונה. יואלי טען כי החוק "מיותר" כיוון ש"כבר יש חוק שאפשר לתת עונש מוות למחבלים רק לא משתמשים בו", ומדובר ב"פול גז בניוטרל".

אבי וידרמן טען כי זהו "אירוע טוב" ו"הטיימינג הנכון", במיוחד לאחר אירועי שמחת תורה: "אני חושב שהשביעי באוקטובר שלפעמים אנחנו צריכים לעשות את השליחות הזאתי כי יש מקרים שהם כל כך מזעזעים שהם כל כך קיצוניים שלא להרוג אותם זה אסור". שמואלוף תמכה בחוק בחוזקה: "אני גם רוצה לומר ששינוי הוראות פתיחת האש באירוע צריכות להיות", והדגישה: "מחבל מת לא משתחרר בעסקאות לא נתון למסע ומתן".

בהתייחסות לבחירתו של זורהאן ממדאני למועצת העיר ניו יורק, ציין נתנאל איזק כי ממדאני נחשב "לשונא ישראל מובהק ואנטישמי גדול". אבי בלומנטל אמר כי בחירתו היא "אירוע לא פשוט" וציין כי "אנחנו בבעיה ועוד מעט אנחנו נאבד אפילו פה את התמיכה שלנו".

שקמה ברסלר מייצגת את המחנה שהכל מותר לו

בנוגע לציוץ של שיקמה ברסלר שהתייחס לפצ"רית כמי "שנדחפה למותה", טען אריה יואלי כי ברסלר "מייצגת את כל המחנה שמותר לו", ואילו אבי בלומנטל אמר ש"עצם העיסוק בשקמה ברסלר הוא השגיאה והוא הוא החטא הקדמון".

הפאנל סיכם את המצב הפוליטי ככזה שמבטא תחילת הסוף, כשיועמ"ש ופצ"רית הופכות לפוליטיקאיות, מה שמוכיח שהקרע הוא אינו ימין-שמאל, אלא עמוק יותר – האם המערכות הציבוריות מגוונות מספיק כדי לשמור על עצמן ועל אזרחי המדינה.