אכיפת הסכם הפסקת האש: בשני אירועים שונים במרכז רצועת עזה כוחות צה״ל חיסלו מחבלים שהתקרבו לכוחות בתוך הקו הצהוב

בשני אירועים שונים במרכז רצועת עזה מוקדם יותר היום (רביעי), כוחות צה״ל זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב, והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום.

מצה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. אמש זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בשיתוף עם הכוחות חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום על הכוחות.