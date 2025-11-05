סדרת הדוקו-ריאליטי "משפחה בהסעה" חוזרת בעונה חדשה עם טוויסט ייחודי: במקום מתבגרים, ייסעו המשתתפים עם הוריהם המבוגרים. בין המשתתפים ניתן למצוא את שחף רז ואביו, צביקה

סדרת הדוקו-ריאליטי "משפחה בהסעה" חוזרת לעונה חדשה, עם אורח מיוחד: שחף רז. העונה חוזרת הפעם עם פורמט הפוך: בעונה הקודמת, הורים וילדיהם המתבגרים נסעו יחד ברכב ושוחחו על נושאים אישיים. לעומת זאת, בעונה החדשה שתיקרא "עולים דור", ההורים הם אלה שינהגו, לצד הוריהם בני השבעים והשמונים.

מי שיצטרפו לעונה החדשה הם לא אחרים מאשר כוכב "האח הגדול" לשעבר שחף רז, ואביו צביקה רז.

הנסיעות יתקיימו בדרך לבדיקות רפואיות, סידורים, קניות ועוד, וישמשו מסגרת לשיחות גלויות על טעויות עבר, סודות משפחתיים, ריבים ומשקעים, ביקורת על הורות וסגנון חיים, אובדן וציפיות לעתיד.

צפו בפרומו העונה החדשה – "משפחה בהסעה – עולים דור":

השיחות ברכב חושפות דינמיקה משפחתית הכוללת הומור, צחוק, קרבה מחודשת ולעיתים רגעים מרגשים. בין הנושאים המרכזיים: חינוך נוקשה מדורות קודמים, השפעת גירושים, שיחות על זקנה ופרידה, תפקיד האישה בעבר ובהווה, סודות משפחתיים, הקשר בין אמהות לבנות, היפוך תפקידים ואחריות הורית.

העונה השלישית במספר (אחרי שתי עונות קודמות שבהן השתתפו מתבגרים והורים) תכלול 7 פרקים, כל אחד באורך של כ-25 דקות. השידורים יחלו ב-25 בנובמבר, בימי שלישי, מיד אחרי התוכנית "זהו זה", בערוץ כאן 11 ובפלטפורמת כאן BOX.

הסדרה מבוימת וערוכה על ידי ליה חפץ, בהפקת אנדמול שיין ישראל.