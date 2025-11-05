אחרי סערת הדלפת הסרטון משדה תימן והיעלמות הפצ"רית שהדאיגה מדינה שלימה, יפעת תומר-ירושלמי מקבלת חיקוי בארץ נהדרת. חוף הים ברקע מעורר סקרנות, האם יימצאו את האייפון האבוד?

בפרק של "ארץ נהדרת" שיעלה הערב (רביעי) בקשת 12, ייכלל חיקוי אחד אקטואלי, פוליטי, ומסעיר במיוחד: הפצ"רית. אחרי שנעדרה בתחילת השבוע למספר שעות והסעירה מדינה שלימה, יפעת תומר-ירושלמי מקבלת חיקוי משלה בתוכנית הסאטירה המוכרת. בעוד מפורסמים רבים מחכים ליום בו יקבלו חיקוי בתוכנית, לא בטוח שתומר-ירושלמי תתחבר במיוחד.

התוכנית שתשודר הערב מעוררת סקרנות רבה. בנוסף לחיקוי של הפצ"רית, יגיעו להתארח באחד המערכונים הזוג המפורסם, עדן פינס ואושר כהן. בטיזר שהתפרסם מוקדם יותר, נראים בני הזוג כשהם מגיעים לצ'ק אין בשדה התעופה. לאור מחלוקת בניהם לגבי סידורי הישיבה, מתפתח בניהם ריב ועדן פינס נוטשת את כהן בהפגנתיות.