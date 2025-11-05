הזוג המלכותי של הביצה הישראלית, אושר כהן ועדן פינס, מגיעים למערכון של ארץ נהדרת, ומגלמים את עצמם. תוך דינמיקה זוגית שעשעת, הזוג מציג ריב מעורר הזדהות. צפו

הזוג האהוב, הדוגמנית עדן פינס והזמר אושר כהן, מגיעים הערב (רביעי) למערכון של "ארץ נהדרת" בקשת 12. לא מדובר בחיקוי של הזוג, אלא פינס וכהן עצמם משחקים את עצמם במערכון. ההומור של השניים בולט על המסך, והדינמיקה הקלילה מבטיחה הנאה מובטחת. השניים מגיעים לצ'ק אין בשדה התעופה, ומול הפקידה מתפתח בניהם ריב זוגי.

צפו באושר כהן ועדן פינס במערכון "ארץ נהדרת":

עדן פינס ואושר כהן, ארץ נהדרת (באדיבות קשת 12)

הזוג מגיע לצ'ק אין בשדה. אחרי בדיחות על כמה פינס יפה ועל סולדאאוטים מרשימים (כהן), השניים מגלים כי הם לא יושבים יחד במטוס. בעוד כהן קליל וזורם ("בטח, אין בעיה"), פינס לא מוכנה לקבל זאת. היא מאשימה אותו כי הוא לא מעוניין לשבת לצידה, והולכת בהפגנתיות.

כיף לראות את הדינמיקה הזוגית של הזוג המדובר על המסך, ואנחנו כבר מצפים למערכון המלא. הערב (רביעי) בקשת 12.