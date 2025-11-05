כצפוי: בית המשפט אישר את בקשת המשטרה להאריך את מעצרה של הפצ"רית עד ליום שישי הקרוב. בדיון טענה המשטרה כי החשדות נגדה מתחזקים

בית המשפט קיבל את המלצת המשטרה, והחליט כעת (רביעי) כי הפצ"רית לשעבר תישאר במעצר עד ליום שישי הקרוב.

נזכיר כי במהלך הדיון, נציג המשטרה אמר כי החשד נגדה התחזק. "מרגע הארכת המעצר הראשונה צוות החקירה פעל סביב השעון לבצע עשרות פעולות וגביית עדויות. ניתן להגיד שהחשד נגד החשודה התחזק משמעותית".

עוד הוא הוסיף כי עילת השיבוש מרחפת לכל אורך הדרך עוד לפני שנעצרה. בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה, בהתייחס להליך הבדיקה של ההדלפה והצורך של צוות החקירה לפצח את קשר השתיקה. חקרנו לפחות עוד שלושה חשודים, ומעורבים נוספים כעדים".

בנוסף המשטרה מאשרת כי במהלך חיפוש שהיא ביצעה בביתה של הפצ"רית, היא תפסה את השעון החכם שלה יחד עם הסיסמא. עוד נמצאו 3 דפדפות עם קרעים של מכתב ספציפי.

הפצ"רית השתתפה בדיון בזום, לאחר בקשתה בשל "מצבה"