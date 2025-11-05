"רק לא זה", הסדרה שמספרת על מערכת היחסים המורכבת בין רב יהודי אמריקאי לאישה אגנוסטית נחשבת למובילה כיום בשירותי הסטרימינג של נטפליקס בישראל. אם אתם מהצופים האדוקים שלה, יש לנו בשורה שתשמח אתכם מאוד

הקומדיה האמריקאית "רק לא זה" שמככבת כעת בשירותי הסטרימינג של נטפליקס, ונחשבת לסדרה המובילה בצפיות שלה בישראל וגם בארצות הברית, חודשה לעונה נוספת. כך דיווח הלילה (רביעי) אתר דדליין המסקר את תחום הבידור בהוליווד.

על פי הדיווח 2 העונות הראשונות של הסדרה שמספרת על מערכת היחסים בין רב יהודי (נוח) לאישה אגנוסטית (ג'ואן) היו כל כך מוצלחות, שכבר בשנת 2026 תעלה עונה שלישית ונוספת. העונה האחרונה של הסדרה (ספוילר למי מכם שעוד לא צפה) הסתיימה בבחירתם של שני בני הזוג להישאר יחד, למרות שג'ואן לא חושבת שתוכל להתגייר. האם היא תצליח לעשות את זה בעונה השלישית?

יוצרת הסדרה: "זכות לכתוב על הזוג האהוב עליי"

"אני לא יכולה לחכות, ומתרגשת מזה שאנחנו עומדים להתחיל בעונה השלישית", מספרת יוצרת הסדרה ארין פוסטר לנטפליקס, שבעברה בעצמה גיור לאחר שהתאהבה ביהודי. "זוהי זכות לכתוב על הזוג האהוב עליי. כל עוד זה לא יגרום לי להפסיק לצפות בתכניות ריאליטי בטלוויזיה בערב, אעשה זאת לכמה זמן שירצו", היא הוסיפה בהומור.

נזכיר כי התוכנית "רק לא זה", שעוסקת במערכת היחסים בין רב רפורמי (אדם ברודי) לאישה לא יהודייה (קירסטין בל) נחשבת לאחת מהנצפות כיום בנטפליקס בישראל וגם בנטפליקס ארצות הברית, סיפקה לא מעט כותרות לאחרונה.

מסיבת פורים שעוררה סערה

בעונה החדשה והשנייה של הסדרה, שעלתה לשירותי הסטרימינג ממש לאחרונה, מציגה אחת השחקניות את הדמויות אליהן התחפשו באחד הפרקים במהלך חג הפורים, כחלק מעלילת הסדרה.

למרבה ההפתעה השחקן היהודי אדם ברודי נבחר להיות ערפד, מה שמעורר מיד תחושה לא נעימה בקרב הצופים. באירופה הדמות של הערפד נחשבת למאוד מזוהה עם תאוריות אנטישמיות. הערפד הוא מזהם הדם המוחלט ונושא המגפות או במלים אחרות: היהודי.

באופן מפתיע, לא רק שדמותו של ברודי היהודי מחופשת לערפד עם שיניים מוצצות דם, אלא שבת הזוג שהוא כבש בסדרה, מתחפשת לסינדרלה. כלומר היהודי הצליח לכבוש את הגויה התמימה, לנצל אותה ולמצוץ את דמה. לא ברור מה חשבה לעצמה יוצרת "רק לא זה" שכשכתבה את העלילה הזאת. האם לא יכלה לחשוב על תחפושות אחרות שפחות מסתדרות עם הדימויים האנטישמיים האלה? חבל.