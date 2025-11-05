הפצ"רית המודחת יפעת תומר-ירושלמי מבקשת שלא להגיע היום לדיון בהארכת מעצרה ולקיים אותו באמצעות זום. הסיבה: מצבה הנפשי

פרשת שדה תימן. הפצ"רית המודחת, יפעת תומר-ירושלמי, שנמצאת במעצר ביקשה מבית המשפט שלא להגיע לדיון בהארכת מעצרה היום ולקיים את הדיון בשיחת זום.

נזכיר כי ביום ראשון ניתקה תומר-ירושלמי קשר ונעלמה. המשטרה והצבא ערכו אחריה חיפושים והיא נמצא בחוף הצוק בהרצליה לאחר שעות של דאגה. מכשיר הטלפון שלה עדיין לא נמצא והחשד הוא כי היא ביימה ניסיון התאבדות כדי להעלים את הטלפון שלה ובו ראיות שיכולות להפליל בכירים במערכת המשפט בישראל, שידעו וטייחו את פרשת הדלפת הסרטון.

הפצ"רית נעצרה (באיחור של יומיים) ומעצרה הוארך עד היום. השופטת אסרה לצלם אותה, וכתבים שהיו באולם, טוענים שהיא נראתה במצב רע.

עוד באותו נושא הפצ"רית נשאלה בחקירה איפה הפלאפון שלה; כך היא השיבה

אתמול התפרסמו בחדשות 12, הדלפות של תימלולים מתוך חקירתה:

המשטרה שאלה : לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה.

הפצ"רית השיבה אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי.

עוד שאלה המשטרה: איך התקשרת לבעלך?

הפצ"רית משיבה: מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו.

המשטרה: מי?

הפצ"רית: לא יודעת, מישהו – אני כבר לא זוכרת.

עוד שאלו במשטרה: איפה הטלפון שלך?

הפצ"רית משיבה: אין לי מושג, אולי נפל לי בים – אני באמת לא זוכרת.

המשטרה שואלת: זרקת אותו לים?

הפצ"רית: לא זוכרת.