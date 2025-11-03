פרטים ראשונים מהתשאול של הפצ"רית נחשפים כעת (שני). בתחקיר הראשוני שפורסם בערוץ 12, אומרת הפצ"רית כי אולי הטלפון נפל לה לים ושהיא לא זוכרת.
המשטרה שאלה : לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה. הפצ"רית השיבה אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי. עוד שאלה המשטרה: איך התקשרת לבעלך? הפצ"רית משיבה: מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו. המשטרה: מי? הפצ"רית: לא יודעת, מישהו – אני כבר לא זוכרת.
עוד שאלו במשטרה: איפה הטלפון שלך? הפצ"רית משיבה: אין לי מושג, אולי נפל לי בים – אני באמת לא זוכרת. המשטרה שואלת: זרקת אותו לים? הפצ"רית: לא זוכרת.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
דפי
שיקחו את הנייד של בעלה ויראו ממי התקשרה אליו. מאוד פשוט20:50 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציוני דתי
אחד המשכנעים20:49 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ותיק
היא חושבת שאנחנו מטומטמים?????? כל עבריין מתחיל נותן תשובות יותר אמינות ממנה21:01 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זה בדיוק סגנון התשובות שנתן נתניהו לא רק לחוקיות במשטרה ... גם בבית המשפט ... לא זוכר ...
בתגובה ל: ותיק
אני לא זוכר , אני לא עוסק בזה ...21:22 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רעיה
בתגובה ל: זה בדיוק סגנון התשובות שנתן נתניהו לא רק לחוקיות במשטרה ... גם בבית המשפט ... לא זוכר ...
אצלה זה היה אתמול. אצל נתניהו לפני שנים ועל פרטי פרטים. אתה משווה , מה שאומר שאינך תם לב.21:51 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חי
מתודרכת ומפיצה מסך עשן21:37 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלם
חחח , אזה תשובה תיתן שמשנה את השיבוש שנעשה כבר ? היא קיבלה הוראות מהיום שמינו אותה המקושרים , והיא תהייה עדת מדינה נגדם אים לא יהרגו אותה בתענת התאבדות...
חחח , אזה תשובה תיתן שמשנה את השיבוש שנעשה כבר ? היא קיבלה הוראות מהיום שמינו אותה המקושרים , והיא תהייה עדת מדינה נגדם אים לא יהרגו אותה בתענת התאבדות ,המשך 21:44 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
המכשיר שלה הוא מכשיר צהלי חייל פשוט על אובדן ציוד פשוט המשפט היא אלוף בצה"ל הטלפון מכיל הדברים הכי רגישים בצה"ל22:11 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
