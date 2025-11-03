פרטים ראשונים מהתשאול של הפצ"רית נחשפים כעת (שני). בתחקיר הראשוני שפורסם בערוץ 12, אומרת הפצ"רית כי אולי הטלפון נפל לה לים ושהיא לא זוכרת.

המשטרה שאלה : לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה. הפצ"רית השיבה אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי. עוד שאלה המשטרה: איך התקשרת לבעלך? הפצ"רית משיבה: מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו. המשטרה: מי? הפצ"רית: לא יודעת, מישהו – אני כבר לא זוכרת.

עוד שאלו במשטרה: איפה הטלפון שלך? הפצ"רית משיבה: אין לי מושג, אולי נפל לי בים – אני באמת לא זוכרת. המשטרה שואלת: זרקת אותו לים? הפצ"רית: לא זוכרת.