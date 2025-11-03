יממה לאחר היעדרותה ומציאתה של הפצ"רית, המשטרה חוקר אותה כעת בנוגע להיעלמות הפלאפון שלה. בדבריה היא ענתה: "אולי הטלפון נפל לי לים, לא זוכרת"

פרטים ראשונים מהתשאול של הפצ"רית נחשפים כעת (שני). בתחקיר הראשוני שפורסם בערוץ 12, אומרת הפצ"רית כי אולי הטלפון נפל לה לים ושהיא לא זוכרת.

המשטרה שאלה : לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה. הפצ"רית השיבה אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי. עוד שאלה המשטרה: איך התקשרת לבעלך? הפצ"רית משיבה: מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו. המשטרה: מי? הפצ"רית: לא יודעת, מישהו – אני כבר לא זוכרת.

עוד שאלו במשטרה: איפה הטלפון שלך? הפצ"רית משיבה: אין לי מושג, אולי נפל לי בים – אני באמת לא זוכרת. המשטרה שואלת: זרקת אותו לים? הפצ"רית: לא זוכרת.