במערכת הפוליטית ובסביבת ראש הממשלה מדווחים כי נתניהו שוקל לפנות במהירות למהלך של בחירות בזק כבר תוך חודשים בודדים, על רקע המומנטום המשפטי אליו זוכה הימין כאשר פרשיית הפצ"רית ממשיכה להתפתח ולעורר סערות בכל פנייה.
על פי דיווחה של כתבת הכנסת של תאגיד כאן 11, גורמים פוליטיים, ומקורבים מסביבת ראש הממשלה נתניהו מדווחים על אפשרות קונקרטית, כי ראש הממשלה יבחר כבר בעתיד הקרוב מאוד לפנות למהלך של בחירות בזק, כאשר ברקע פרשיית שדה תימן והפצ"רית.
על פי הדיווח, בסביבת ראש הממשלה מדווחים כי נתניהו מוצא את מסגור הבחירות, סביב מאבק במערכת המשפטית, כנוח הרבה יותר מכל האפשרויות שהיו פתוחות בפניו עד כה.
אך יש גם קולות בסביבת נתניהו המייעצים אחרת, בעיקר קולות בקרבת ראש הממשלה המטילים משקל רב באפשרות כי ניתן יהיה להוביל מהלך לעצירת משפטו הפלילי, או לפחות להכין את הקרקע מבחינה חקיקתית לפני הכנסת הבאה, וכך גם לחשל את החקיקה מפני אפשרות שבג"ץ יקפיא את תוקפה, עד לכנסת הבאה.
על פי הדיווח, ברקע התייעצויות אלה, מקפיא נתניהו בשלב זה את חקיקת חוק הגיוס, נושא שרחוק מלהיות נוח לראש הממשלה בבחירות הקרובות.
מפקיר החטופים
גפני. דרעי , גולדפלוצ עוד פעם ביבי דופק אותכם ...21:14 04.11.2025
