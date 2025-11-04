אברי גלעד תוקף את אוניברסיטת תל אביב על החלטתה להעניק תואר דוקטור לשם כבוד לעינב צנגאוקר, וחושף את דעתו על צנגאוקר עצמה

איש התקשורת והמגיש, אברי גלעד, התייחס היום להחלטת אוניברסיטת תל אביב להעניק תואר דוקטור לשם כבוד לעינב צנגאוקר, אם החטוף מתן צנגאוקר ז"ל, ותקף בחריפות את המהלך.

בטור שפרסם בעיתון 'ישראל היום', כתב גלעד כי הופתע מהבחירה של האוניברסיטה: "קצת התפלאתי כשאוניברסיטת תל אביב בחרה להעניק תואר דוקטור לשם כבוד לגברת עינב צנגאוקר. לא אמרתי כלום אבל הרמתי גבה", כתב.

לדבריו, גם בתקופה בה נלחמה צנגאוקר למען החזרת בנה מהשבי, נמנע מלתקוף אותה. "לא היה לי דחוף לצאת נגדה, כי אין לי שום כלי כדי לדון אדם במצבה", הסביר. "אבל הסגנון שבו בחרה להתבטא היה מיותר לגמרי – יצר פילוג ושפה רעה".

גלעד ציין כי בתוכניותיו העדיף לראיין הורי חטופים אחרים שנקטו גישה מתונה יותר, כמו מירב לשם גונן ואיריס חיים: "העדפתי שיח אחר. כבוד".

עם זאת, לדבריו, ההתבטאות של איריס חיים – שהביעה הסתייגות מהענקת התואר לצנגאוקר – גרמה לו לפרסם את דעתו: "אני שותף להסתייגותה", כתב. "את אוניברסיטת תל אביב אני כן יכול לדון, ואני חושד שהתואר ניתן דווקא בגלל השפה האלימה כלפי ראש הממשלה, שעולה בקנה אחד עם הקו הסופר שמאלני של האוניברסיטה – זו שאיפשרה הפגנות יום נכבה בשעריה".

גלעד סיכם בביקורת נוקבת על המוסד האקדמי: "למוסד שמחלק תארים על פי חישובים פוליטיים – הבנות שלי לא ילכו. לא במימוני".

לדבריו, אין מדובר בהבעת זלזול כלפי עינב צנגאוקר עצמה: "עינב הפגינה במשך שנתיים מסירות גדולה בתור אמא, נלחמה בכל הכלים שהיו לה, אבל דווקא הורים אחרים שבחרו בשפה מתונה, לא קיללו ולא איימו – הם יותר מודל הורי עבורי".

גלעד סיים את דבריו בטון ציני: "יש מצב שאני אחליט להעניק להם תואר לשם כבוד מטעמי, אני רק צריך למצוא איפה שמתי אותו במגירה".