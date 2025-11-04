פעילות צה"ל ברצועה בתוך הקו הצהוב עדיין נמשכת: אותר מתחם שהכיל משגרים ורקטות החמאס בשג'עיה, צוות חטיבה 188 השמידה מנהרה בג'באליה.

כוחות צוות הקרב של חטיבות יפתח (11) ו-188 בפיקוד אוגדה 252. הם פועלים בצפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב. זאת בהתאם להסכם הפסקת האש ולהנחיות הדרג המדיני, כך מוסר דובר צה"ל.

מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, כוחות צוות הקרב של חטיבה 11 (יפתח) איתרו מתחם שהכיל משגרים, רקטות ועמדות שיגור של ארגון הטרור חמאס בלב שכונת שג'עיה שבצפון רצועת עזה.

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 בשיתוף לוחמי יהל״ם איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים ובעומק של עשרות מטרים במרחב ג׳באליה. התוואי שימש את מחבלי חמאס לשהייה ממושכת והתארגנות לפעילויות טרור נגד כוחות צה״ל.

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב הקו הצהוב להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל.

מצורף תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי שאותר על-ידי כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 במרחב ג׳באליה: