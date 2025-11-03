עומק המחדל ממשיך להיחשף: הפלאפון של הפצ"רית טרם נמצא, וכעת מתברר כי עד אתמול בצהריים הוא עוד היה אצלה והיא התכתבה עם אנשים שונים

הפלאפון של הפצ"רית טרם נמצא, וכעת (שני) יממה לאחר המקרה, הכתב אבישי גרינצייג חושף כי עד אתמול בצהריים היא עוד התכתבה עם אנשים מהפלאפון שנעלם.

בצירוף לצילום מסך שם נראה כי מישהי/ו חיזק את ידה של הפצ"רית, הוא כותב: "אתמול בבוקר הפצ"רית עוד התכתבה עם אנשים שונים מהטלפון האובד. הטלפון הנעלם היה בידיה עד שעות הצהריים המוקדמות. ‏מחדל קיצוני במיוחד כשבמשך ימים ארוכים נותנים לאדם שנחשד בשיבוש להמשיך לשבש".

עוד הוא הוסיף: "‏ועכשיו כדי "לתקן" את הנזק, המערכת מבקשת סתם הארכת מעצר של 5 ימים כאילו שזה יעזור במשהו".