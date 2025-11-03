הדרמה הישראלית עטורת הפרסים "ילד רע" חוזרת לעונה שנייה ב-HOT לאחר הצלחה גלובלית בנטפליקס, פרסי אקדמיה, פסטיבל ברלין ומועמדות לאמי

אחרי הצלחה מסחררת בישראל וברחבי העולם, הדרמה עטורת הפרסים "ילד רע" תשוב לעונה שנייה שתשודר ב-HOT. הסדרה, שיצרו רון לשם, הגר בן אשר ודניאל חן ומבוססת על סיפור חייו האמיתי של חן, כבשה את לב הצופים ב-HOT, בנטפליקס ובפסטיבלים בינלאומיים – וכעת היא בדרך להמשך מרגש בהפקת SIPUR, HOT וטדי הפקות.

ההצלחה הבינלאומית

העונה הראשונה של "ילד רע" זכתה בפרסי האקדמיה הישראלית לדרמה הטובה ביותר ולפרס הדרמה בפסטיבל ברלין, והפכה לאחת הסדרות הישראליות המדוברות ביותר. לאחרונה היא אף הוכרזה כמועמדת לפרס האמי הבינלאומי, כאשר הזוכים יוכרזו בחודש הבא. ההצלחה הגלובלית הזו הובילה להחלטה על עונה נוספת, שתמשיך את המסע יוצא הדופן של הסדרה.

"הוכחה לעוצמה של הסיפורים המקומיים"

אורי גל, סמנכ"ל השיווק והתוכן בקבוצת HOT, מסר: "אחרי המסע המרגש של 'ילד רע' וההכרה הבינלאומית יוצאת הדופן, אנחנו נרגשים להמשיך לעונה שנייה. זו אחת הסדרות שמגדירות את החזון שלנו ב-HOT, ליצור טלוויזיה ישראלית נועזת, מרגשת ובעלת אמירה, שמצליחה לרגש קהלים בכל העולם. הצופים יכולים לצפות לעונה חזקה, מרגשת ומפתיעה – לא פחות מהעונה הראשונה."

אמיליו שנקר, מנכ"ל SIPUR, הוסיף: "העונה השנייה של 'ילד רע' היא המשך טבעי לסיפור שכבש את לב הצופים בארץ ובעולם. מדובר בהוכחה נוספת לעוצמה של הסיפורים המקומיים שלנו וליכולת שלהם לחצות גבולות ותרבויות. אנחנו גאים להמשיך את השיתוף הפורה עם HOT ולספר את הפרק הבא במסע יוצא הדופן הזה."

העונה החדשה צפויה להמשיך את הסגנון הנועז שמאפיין את הסדרה, ולהביא עוד פרקים מלאי הפתעות.