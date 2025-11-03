עשרות נציגים מיישובי השומרון התכנסו במוצאי שבת האחרונה בהתראה קצרה לכינוס חירום נגד הכנסת פועלים ערבים לעבוד בתוך היישובים: "מי שממשיך להעסיק אויבים אחרי ה-7.10 לא מבין את גודל השעה"

עשרות נציגים מיישובי השומרון התכנסו במוצאי שבת האחרונה לכינוס שהוגדר "כינוס חירום נגד הכנסת פועלים פלסטינים" לעבודה בתוך היישובים. הכינוס נולד בעקבות הצבעות בנושא שמתקיימות בשבועות האחרונים במספר ישובים. למפגש הגיעו נציגים מהיישובים: פדואל, עינב, שילה, עלי זהב, ברוכין, תפוח, יקיר, נופים, רחלים ועוד.

במהלך המפגש, אותו הנחה הרב מנחם בן שחר, הסבירו הנוכחים מדוע הם רוצים למנוע הכנסה של פועלים פלסטינים ליישובים, מאותן הסיבות שאסור להכניסם מחוץ לקו הירוק.

בין הדוברים בכנס השתתף עיתונאי 'הקול היהודי' אלחנן גרונר שדיבר על הסכנות שכרוכות בהעסקת פועלים פלסטינים מיהודה ושומרון, והציג נתונים המעידים עד כמה מדובר בסכנה גדולה פי כמה מאשר ה׳חישוב הזול׳ אותו מציגים הקבלנים ובעלי האינטרסים לתושבים.

״זה כמו בעל עסק שעובד הרבה, אבל מפסיד בגלל תמחור לא נכון״ אמר אלחנן גרונר, ״אנחנו אולי בונים עוד בתים, אבל האויב בונה יותר בתים בכסף שהוא מרוויח, ורואים את זה בשטח ,כאשר לא מעסיקים את האויב אז גם הבניה שלהם נעצרת. וזה עוד לפני שקלול נוסף של נזקים בבניה, פגיעה בבנות, גניבות רכבים שמתרבות ואיתם עולים גם מחירי הביטוח, והכי משמעותי שאנחנו נותנים להם פה עתיד ותקווה ואחיזה".

עוד הוסיף גרונר ואמר: "כשיש בעיה בשקלול צריך קודם כל לעצור, גם אם זה כואב ולעשות חישוב מחדש. אפשר לדבר על עובדים זרים או פיתוחים טכנולוגיים שלא פותחו שנים בגלל ההסתמכות על כוח עבודה זול. אם נכניס את האויב גם לא יגיעו פתרונות אחרים, וממילא נישאר עם הדבר הזה עוד שנים רבות קדימה.״

ערבים עם אישורי עבודה מסיתים נגד ישראל

פעילת ההתיישבות איילת לאש טענה: "יש לנו בתקופה זו הזדמנות נדירה לתקן את העוול ההיסטורי שבו אנחנו מעסיקים אויבים. לפני כ-100 שנה, אחרי המרד הערבי הגדול, נוצרה הזדמנות וככה יהודים הקימו את נמל תל אביב".

לאש ציינה: "גם עכשיו אחרי ה7.10 בו ראינו כולנו את ההשלכות – יש כאן הזדמנות למשבר שמוביל לצמיחה". היא הוסיפה כי "אחרי ה-7.10 היה ברור לערביי יו״ש שאנחנו עומדים לגרש אותם. ראינו בטלגרם תיעודים של ערבים מעמיסים על מוניות ובורחים, אך הם חזרו כי הממשלה פספסה את ההזדמנות".

עוד אמרה לאש כי "אם הממשלה לא תעשה את זה אנחנו נעשה את זה ונביא אותם לייאוש. איך יכול להיות שכל תושבי המדינה מסתדרים בלי ורק אנחנו – המתנחלים – נעסיק את האויב? אנחנו שהכוונת עלינו לטבח הבא ניתן להם את האפשרות? יש אין סוף תיעודים על ערבים שיש להם אישורי עבודה והם מסיתים ותומכי טרור. המערכת משקרת. להעסיק אויבים זה לא יהודי ולא מוסרי ולא צודק. מי שממשיך להעסיק אויבים אחרי ה-7.10 לא מבין את גודל השעה. אסור לתת לזה יד".

הרב יוסי פלאי אמר בכינוס: "במשך שנים הייתה תחושה כי אי אפשר ללא עבודה ערבית, ויש לנו כעת הזדמנות שהגיעה מתחילת המלחמה הנוכחית, הזדמנות היסטורית לתקן. ותיקי ההתיישבות המוערכים עבדו במשך שנים בדרך שנראתה כמו האפשרות היחידה – והעסיקו ערבים. אך כעת הדור החדש מודע לזה ומבין שהגיע הזמן למהלך נוסף ואפשרי בהחלט להשתחרר מהתלות הזאת ולהגיע למצב שההיאחזות שלנו בארץ – לא תחזק גם את האחיזה והקיום של האויב כאן בארץ".

מטה ׳נלחמים על החיים׳, מיוזמי הכנס, מגיבים: "בשבועות האחרונים אנחנו עדים ללחצים גדולים שמופעלים על היישובים ביהודה ובשומרון – שדווקא הם יהיו אלו שיכניסו את האויב לעבוד. הטענות על 'הקפאת הבנייה' מעורבבות בחצאי אמיתות, ונתונים מסולפים בניסיון להחזיר כוח עבודה זול ומסוכן, ומעורבות באינטרסים כלכליים. לא בונים את ארץ ישראל, על ידי חיזוק האחיזה של האויב ובניית עתיד. הכנסת פועלים היום היא לא רק חבל הצלה לרשות הפלסטינית שנמצאת בשפל כלכלי, אלא גם תבלום ותשליך לטמיון את ההשקעה בפתרונות חלופיים שנמצאים מעבר לפינה להתמכרות המסוכנת לעבודה של האויב".