*ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (שני) לפרסם לפיו ישראל החליטה לשחרר את המחבלים שנלכדו מעבר לקו הצהוב בלי נשקים: "אני רוצה שתבינו מה קורה פה, כי זה חסר תקדים לדעתי גם ברמה עולמית. זהו אובדן עשתונות ערכי. דמם של בנינו אינו הפקר".

ההודעה המלאה: "אני רוצה שתבינו מה קורה פה, כי זה חסר תקדים לדעתי גם ברמה עולמית. חיילי צה״ל הצליחו ללכוד עשרות מחבלים במנהרות בגזרת רפיח. חיילנו היקרים צרים עליהם. הברירה שלהם היא להכנע או למות. אלה מחבלים עם דם על הידיים. חלקם כנראה פשטו על ישראל בשבעה לאוקטובר, חלק אחר רצח רק לאחרונה שלושה מבנינו היקרים: רס״ר אפי פלדבאום, רב-סרן יניב קולא ז״ל וסמל-ראשון איתי יעבץ ז״ל".

"והנה, הממשלה מבקשת להעניק להם חנינה (!) בתירוץ מביך שהם יצאו לחופשי אבל בלי נשק. אתם מבינים? כאילו הבעיה של הנוחבות האלה היא שיש להם קלצ׳ניקוב במנהרה ואם הקלצ נשאר שם הם חסידי אומות עולם. אלה מחבלים שיחזרו להרוג בנו. הם בידינו כעת, וממשלת ישראל עומדת לשחררם..לא היה כדבר הזה. זהו אובדן עשתונות ערכי. דמם של בנינו אינו הפקר".