הנחיה חריגה בצה"ל: בעקבות חשש לאובדנות, רמ"ט הרבנות הראשית הורה למנוע מחיילי מילואים ממחנה שורה לשאת נשק אישי או להסתפח ליחידות לוחמות אחרות

החלטה שנויה במחלוקת: רמ"ט הרבנות הראשית הורה שלא לאפשר לחיילי המילואים ששירתו במחנה שורה לשאת נשק אישי, בשל חשש לגידול במקרי אובדנות בקרב חלק מהמשתחררים מהיחידה כך פרסם היום (ראשון) הכתב מנדי ריזל.

בימים האחרונים השתחררו ממילואים ממחנה שורה כ-200 חיילי מילואים לאחר שחלקם שירתו מתחילת המלחמה. על פי ההנחיה, מי מהם שביקשו להצטרף כמתנדבים או להסתפח ליחידות לוחמות אחרות – סורבו, במטרה למנוע מהם לשאת נשק.

ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שקיימה הרבנות הראשית לצה"ל, בשיתוף גורמים ביטחוניים, במטרה לצמצם סיכונים נפשיים בקרב לוחמים ששבו מהחזית.