בין מסלולי "איש הברזל" לאולמות המשפט, השותף והמייסד של פירמת CBA מוכיח שנחישות, התמדה וראייה רחבה הם מתכון מנצח בכל תחומי החיים

בין דיונים בבית המשפט לבין מסלולי רכיבה מפרכים, בין ליטיגציה מורכבת לבין מרתונים סוחטי נשימה – כך נראים חייו של עו"ד אילן שרקון, שותף-מייסד בפירמת CBA, אחד מ-25 משרדי עורכי הדין המובילים בישראל. בעידן שבו המציאות המשפטית בישראל נתונה לטלטלות תכופות, ביטחוניות, כלכליות ופוליטיות, נדרשת עמידות יוצאת דופן. אצל שרקון, מדובר באורח חיים של ממש.

מסע של נחישות

הרבה לפני שהפך לשם דבר בעולם המשפט, עו"ד אילן שרקון הבין שהצלחה נבנית צעד אחר צעד – או במקרה שלו, ריצה אחר ריצה, משחה אחר משחה, דיווש אחר דיווש. כמי שמשתתף באופן קבוע בתחרויות "איש הברזל", אותן תחרויות סיבולת שנחשבות לקשות ביותר בעולם, הוא מאמץ גם בקריירה את אותם עקרונות של נחישות, התמדה וחתירה אל הקצה.

"התמודדות עם תיק משפטי מורכב היא כמו הכנה לאיש הברזל. זה דורש חודשים של אימונים, תכנון מדוקדק, קבלת החלטות תחת לחץ ויכולת להתמודד עם משברים באמצע הדרך", משתף שרקון, שהשתתף בקיץ בתחרות נוספת בעיר רות שבגרמניה, ומוסיף, "ברגע שאתה מגיע לקו הסיום, או לחילופין, מנצח בתיק מורכב, יש תחושת הישג שאין שנייה לה".

פירמה שהיא תשתית איתנה

פירמת CBA (שרקון, בן עמי, אשר ושות') מונה מעל 70 עורכי דין, מתמחה ביותר מ-20 תחומי משפט, ומציעה שירות מקצה לקצה לקשת רחבה של לקוחות. תחת שרקון הצליחה הפירמה לשלב בין ידע משפטי רחב היקף לבין גישה אנושית ומעשית. "הייחודיות שלנו טמונה ביכולת לשלב בין המשפט הציבורי לפרטי", אומר שרקון. "אנחנו נמנים עם 25 המשרדים הגדולים בארץ, אבל שומרים על יחס אישי ושירות בגובה העיניים – גם מול גופים גדולים וגם מול לקוחות פרטיים".

לצדו של שרקון עומדים שלושה שותפים בכירים: עו"ד שחר בן עמי, לשעבר ראש המועצה המקומית שהם; עו"ד עידן אשר, מומחה למכרזים ומקרקעין; ועו"ד איתן הברמן, המגיע מעולמות המשפט הציבורי ודיני מפלגות. יחד, הם מציבים סטנדרט גבוה של שירות, מקצועיות וגמישות מחשבתית.

קו הפעולה ברור: התמחות מעמיקה וניסיון רב בעולמות המקרקעין, משפט מסחרי, תשתיות, מיזוגים ורכישות, דיני מפלגות, מכרזים וליטיגציה, תוך שמירה על נוכחות בולטת גם במוסדות המדינה ובקרב לקוחות מהמגזר הציבורי והעסקי.

מגיבים לאתגרי התקופה

מאז שבעה באוקטובר 2023, וביתר שאת לאחר ההתלקחות מול איראן בחודש יוני האחרון, עולם המשפט בישראל עבר זעזועים דרמטיים. עסקים נאלצו להמציא את עצמם מחדש, משרדי עורכי דין נקראו להתמודד עם שינויים רגולטוריים, תביעות מורכבות ותחושת חוסר יציבות כללית. "הפירמה, כמו כל עולם המשפט בישראל, מתמודדת עם אתגרים מורכבים", אומר שרקון. "המצב הביטחוני, הכלכלי והפוליטי משליך על כולנו. אנחנו חיים במדינה שבה המשפט עדיין מתהווה, והתקופה הקרובה תדרוש מאיתנו כושר יצירתיות ואורך רוח יוצאי דופן".

בתוך כל אלה, CBA מצליחה לא רק לשמור על יציבות אלא גם להתרחב, לפתח מחלקות נוספות ולשמר רמה גבוהה של שירות, שדוחפת את הפירמה אל בין עשרת המשרדים הגדולים בישראל – יעד מוצהר של שרקון ושותפיו.

הון אנושי ללא פשרות

כדי להחזיק באחריות המקצועית הנרחבת הזאת, חייבת להיות השקעה בהון אנושי ברמה הגבוהה ביותר. ב-CBA מקפידים להעסיק אך ורק עורכי דין מצטיינים, בעלי ידע משפטי מעמיק ויכולות בין-אישיות גבוהות. "הלקוח צריך להרגיש שהוא בידיים הכי טובות", מבהיר שרקון, "ולשם כך אנחנו בוחרים בקפידה את כל מי שמצטרף אלינו".

כדי להמחיש את הייחודיות של הפירמה, משתף עו"ד שרקון בתיק מהותי שהמשרד מייצג: "מדובר בתיק ענק של המדינה, שמשלב היבטים של תשתיות, מכרזים בינלאומיים, תכנון ובנייה וליטיגציה. המורכבות הזו היא בדיוק המקום שבו אנחנו מצטיינים. היכולת לקחת נושא חוצה תחומים ולבנות לו פתרון משפטי כולל". לדבריו, "היתרון הוא שאנחנו מסוגלים לטפל גם בתיקים גדולים בהיקפים עצומים וגם בלקוחות פרטיים, תוך אותה רמת מסירות והתמקצעות".

ספורט כדרך חיים

שרקון לא מסתפק באתגרים משפטיים – הוא גם אתלט פעיל. תחרויות "איש הברזל" שבהן הוא משתתף משקפות את אותה משמעת פנימית שמלווה אותו גם בעשייה המקצועית. "בסוף, זה לא רק על כושר גופני. זו גישה לחיים. לדעת שלפעמים אתה במים סוערים, לפעמים מטפס הר גבוה, אבל לא משנה מה, אתה ממשיך לנוע קדימה". הגישה הזו, לדבריו, מסייעת להתמודד גם עם תקופות משבר במשק, כאשר נדרשת לא רק הבנה משפטית, אלא גם עמידות מנטלית וניהול נכון של מצבי קיצון.

היעד: עשרת הגדולים

פירמת CBA שואפת להיכנס בשנים הקרובות לרשימת עשרת המשרדים הגדולים בישראל. "זו לא רק שאיפה – זו מטרה אסטרטגית", מדגיש שרקון. "ולשם כך אנחנו בוחנים כל הזמן הזדמנויות צמיחה, מגייסים את אנשי המקצוע הטובים ביותר, ומשקיעים בפיתוח פנים-ארגוני, כל זאת כדי לתת שירות שעולה בקנה אחד עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר".

הקו שמחבר בין ההצלחות המשפטיות של עו"ד אילן שרקון לבין ההישגים הספורטיביים שלו ברור: חתירה בלתי פוסקת למצוינות. בין אם מדובר בתיק תקדימי או במסלול ריצה בן 42 ק"מ, הוא מגיע עם אותה תשוקה, אותו מיקוד ואותה יכולת לראות רחוק. ומעבר לכל, מדובר באדם שמבין שלצד היעדים הגדולים, חשוב לשמור גם על צניעות, הקשבה וגישה אנושית. זה אולי הסוד האמיתי – שילוב בין מוח משפטי חריף, כושר גופני ולב פתוח.