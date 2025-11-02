שבועות לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש כוכב להקת הרוק "סימפל פלאן" מביע תמיכה בקהל הישראלי. בפגישה של אחד מנגני הלהקה עם מעריצה ישראלית מאחורי הקלעים הוא מבשר כי הלהקה הקנדית חושבת להופיעה בארץ. כל הפרטים

שוק ההופעות הבינלאומיות צפוי להתאושש אחרי הפסקת האש? עדיין לא ברור, אך בינתיים יש מסרים מעודדים מאמנים בינלאומיים, ביניהם כוכב להקת הפאנק רוק סימפל פלאן, צ'אק קומאו.

אריאל, מעריצה ישראלית, נסעה לאחרונה להופעה של להקת הפאנק רוק המצליחה "סימפל פלאן" בהונגריה, והצליחה לדבר מאחורי הקלעים עם אחד מחברי הלהקה. במסר מצולם שהעלתה המעריצה הישראלית, נראה המתופף צ'אק קומו מביע תמיכה במעריצים מישראל ואף מוסיף כי הם חושבים לחזור להופיע כאן.

בסרטון שהועלה לעמוד BLACK PARADE ISRAEL, חשבון טיקטוק שעוסק בחובבי אימו ופופ פאנק בישראל, פרסמו לראשונה את הסרטון המרגש של הכוכב הבינלאומי הקנדי. "אנחנו כאן בהונגריה. את טסת דרך ארוכה מישראל אז אני רוצה לומר תודה רבה ובנוסף להגיד שלום לכל המעריצים בישראל", אמר קומאו למצלמה.

המתופף של להקת הפאנק-רוק המפורסמת שיתף כי הלהקה חושבת לחזור ולקיים בקרוב הופעה בישראל: "שתדעו אנחנו מחכים להזדמנות לחזור ולהופיע עבורכם. אני מקווה שכולכם בטוחים ובסדר, מאחל לכם כל טוב".

נזכיר כי 3 פעמים הגיעה להקת הרוק והפופ-פאנק הקנדית לישראל. 2 ההופעות הראשונות של הלהקה בארץ היו מצליחות מאוד ומפוצצות באלפי מעריצים. בהופעה האחרונה של סימפל פלאן בשנת 2012 לא הצליחה הלהקה לשחזר את אותה ההצלחה, והגיעו אליה רק מאות מעריצים ישראלים. בחודשים האחרונים יצאה הלהקה לסיבוב הופעות גדול בארצות הברית ובאירופה, ולחלק מההופעות הצטרפה גם זמרת הפאנק רוק הפופולרית אבריל לאבין.

במהלך ההופעות המשותפת עם אבריל לאבין, הם ביצעו על הבמה להיטים רבים מתחילת העשור הראשון של שנות האלפיים, התקופה שבה זכתה הלהקה וגם הזמרת אבריל לאבין, להצלחה מסחררת בכל רחבי העולם, וגם בישראל.