השחקן הבינלאומי נת'ניאל בוזוליק, מכוכבי "יומני הערפד", ביקר בשומרון, נפגש עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מנכ"לית קרן קולנוע שומרון אסתר אלוש ויוצרי קולנוע מהאזור. יוסי דגן יו"ר הקרן וראש מועצת שומרון "שותפות אסטרטגית לגשר בין תעשיית הקולנוע ביו"ש לארה"ב"

הכוכב הבינלאומי נת'ניאל בוזוליק, שכיכב בסדרה המצליחה "יומני הערפד", הגיע לסיור בשומרון כאורחו של יוסי דגן ראש מועצת שומרון.

במהלך הביקור שמע על ההתפתחות המהירה של תעשיית הקולנוע בשומרון, ונפגש עם אסתר אלוש מנכלית קרן קולנוע שומרון ויוצרי קולנוע מהאיזור בהם רועי הורנשטיין – יוצר הסרט שובר הקופות "קרב אוויר", ולבנת ורדי אור-זך – תסריטאית שותפה בסרט "אמצע החיים", שני הסרטים היו מבין 10 הסרטים הנצפים ביותר בשנת 2024.

במהלך הפגישה שוחחו בוזוליק, דגן, אלוש ויוצרי הקולנוע על חשיבות הפקת סרטים בשומרון, ועל תרומתם של יוצרים מהאזור לעולם הקולנוע הישראלי והבינלאומי.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר לבוזוליק: אני רוצה להודות לארגון ‏one israel fund שיזמו את הסיור הזה. אנחנו מאוד נרגשים על שיתוף הפעולה הזה. ובמיוחד בימים הנוראיים והלא קלים האלה, שאנחנו עומדים יחד נגד המלחמה החדשה, מלחמת השקרים, מלחמת הדה לגיטימציה, המלחמה שמעוותת את מוחותיהם של אנשים טובים, של הרבה אנשים בעולם.

השותפות הזו היא אסטרטגיה ליצירת גשר חזק ואמיתי בין תעשיית הקולנוע ביהודה ושומרון, לבין תעשיית הקולנוע בארצות הברית, אז אנחנו הראשונים. ואחרינו, אני בטוח שנראה הרבה כוכבי קולנוע מהשומרון, מארצות הברית של אמריקה, למען הצדק ולמען עתיד התרבות שלנו ועולמנו"

בוזוליק אמר לראשי תעשיית הקולנוע ביו"ש וליוצרי הקולנוע: "ארץ התנ"ך היא ללא ספק מקום שבו התרחשו לראשונה סיפורים מדהימים בצורה בלתי רגילה. וסיפורים אלה הגיעו לכל רחבי העולם ואני חושב שיש כאן הזדמנות עצומה לחזור לארץ הזאת ולספר סיפורים שוב, כי יש כל כך הרבה דברים שמתפתחים לנגד עינינו בהיסטוריה המודרנית שלנו עם הקמתה של ישראל ב-77 השנים האחרונות, יש סיפורים מדהימים לספר, כך ש"קרן קולנוע שומרון" היא הזדמנות שבה אנשים יכולים לבוא ולהתחיל לספר את הסיפורים של הארץ הזאת, שלדעתי יכולה להיות להם השפעה חזקה על כל העולם"