גם השנה, נציג ישראל לאירוויזיון יהיה הזוכה בגמר התכנית של קשת 12, כשהפעם שם התכנית יקבל שם חדש. זו השנה התשיעית לשיתוף הפעולה בין קשת 12 לכאן

קשת 12 וכאן תאגיד השידור הישראלי מודיעים כי התוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" תעלה לאוויר בקרוב מאוד, בפעם התשיעית ברציפות כשיתוף פעולה בין שני הגופים. השינוי שנעשה בתוכנית, נוגע לשמו של הפורמט המצליח.

במקום "הכוכב הבא" בלבד, בקשת 12 החליטו להוסיף קצת כחול ולבן לתוכנית, והאריכו את שמה. עכשיו היא נקראית "הכוכב הבא של ישראל".

גם השנה ייבחר הנציג של ישראל לאירוויזיון 2026, שיתקיים בווינה, אוסטריה, במסגרת הפורמט המוכר והמצליח. אחרי ההצלחה המסחררת בשנה שעברה, בה העפילה יובל רפאל לגמר הגדול של אירוויזיון 2025 וזכתה במקום השני המרשים עם שיא צפייה של 51.3% בטלוויזיה, הפורמט המנצח חוזר שוב ומבטיח מתח, כישרונות צעירים והרבה רגעי שיא. התוכנית תשודר בערוץ קשת 12 ותכלול חצאי גמר ב-12 וב-14 במאי, וגמר גדול ב-16 במאי, כאשר היא תעלה לשידור בקרוב מאוד, כדי לאפשר הכנות מוקדמות וממוקדות.

צפו בפרומו הרשמי לתוכנית "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026":

שיתוף הפעולה בין קשת לכאן מאפשר חיסכון משמעותי בעלויות הפקה והכנות מצד התאגיד. בכל שמונת המקרים הקודמים שבהם נבחר הנציג בפורמט זה, ישראל העפילה לגמר התחרות – כולל הזכייה ההיסטורית של נטע ברזילי ב-2018. השנה, גמר אירוויזיון 2025 משך 933 אלף צופים בטלוויזיה עם רייטינג של 31.4%, ויותר ממיליון וחצי צופים בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. המשדרים של חצאי הגמר והגמר מווינה יועברו בשידור חי דרך כאן 11, כאן BOX, האפליקציה ותחנות הרדיו של התאגיד. גם השנה ייבחר הנציג בתוכנית של קשת 12, וכנראה יביא לנו הרבה כבוד באירופה. האם הפעם, עם הכישרון הנכון והשיר המנצח, נביא את האירוויזיון הביתה בפעם החמישית? נצפה ונראה.